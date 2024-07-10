التأديبية تقضي بمجازاة مُعلمة في إهانة تلاميذ ببني سويف

أعتذرت معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس الابتدائية بإدارة ببا التعليمية بمحافظة بني سويف، أمام المحكمة التأديبية ببنى سويف عن سب تلاميذ الفصل، مؤكدة انها لم تقصد إهانة الطلاب وإنما كانت على سبيل «الدعابة» وقررت المحكمة التاديبية مجازاة المعلمة بخصم 3 أيام من راتبها وإلزامها بالمصروفات القضائية.

وكانت النيابة الإدارية أحالت معلمة الانجليزي بإحدى المدارس الابتدائية بإدارة ببا التعليمية، بتاريخ 26 ديسمبر الماضى إلى المحكمة التأديبية متضمنة ملف القضية «رقم 387 لسنة 2023م» وتقرير اتهام ضد معلمة لغة إنجليزية بالمدرسة، بالدرجة الأولي وتاريخ إحالتها للمعاش 3 اغسطس 2041.

وكشفت المحكمة، أن المعلمة تعدت باللفظ غير اللائق علي تلاميذ فصل بالصف السادس الابتدائي، وان الأوراق وتحقيقات النيابة تضمنت اعتراف المعلمة بارتكاب المخالفة وأنها لم تقصد إهانه التلاميذ وإنما كان علي سبيل الدعابة وحيث أن اعترافها يعد اعترافًا صريحًا لا يحتمل التأويل ودون أن يمسها ضغط أو إكراه يفقده إرادتها وحرية اختيارها في الإقرار بها وبالتالي فإن اعترافها يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة.

وأكدت المحكمة، أن المعلمة خرجت على خروج المحالة على مقتضى الواجب الوظيفي الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها مما يشكل في حقها ذنبًا تأديبيًا قوامه الإخلال بواجبات الوظيفة وإتيان أفعال والتلفظ بألفاظ تتنافي مع قيمة المعلم واحترامه وكونه قدوة في القول والفعل لطلابه، الأمر الذي يكون معه قد ثبت خروجها عن جادة الصواب وهو ما يستوجب مؤاخذتها عنه تأديبيًا بإحدى الجزاءات الواردة بالمادة 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م بما يتناسب مع ذلك الجرم التأديبي المنسوب لها.

