محافظ القليوبية يهنئ "هاجر خالد" الأولى على الدبلومات الفنية

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اتصالا هاتفيا بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ لتهنئة الطالبة هاجر خالد إبراهيم لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الزراعي من مدرسة مسطرد الزراعية المتقدمة قسم تصنيع غذائي بمجموع 87.5%.

الأولى على الدبلومات الفنية بالقليوبية



وخلال الاتصال، أعرب المحافظ عن اعتزازه وسعادته بتواجد أحد أبناء القليوبية فى مقدمة لوحة شرف أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لهذا العام.

كما أعربت الطالبة، عن سعادتها باتصال محافظ القليوبية، وتقديرها لهذه اللفتة الطيبة وحرص المحافظ ونائبته على أن يكونا أول المهنئين لها بالتفوق والنجاح، وقد وجه المحافظ الشكر والامتنان لأسرتها التي قدمت لها كل الدعم والرعاية حتى يصل لهذه المكانة وتكون فى مقدمة لوحة شرف أوائل الدبلومات الفنية.

محافظ القليوبية يقدم التهنئة للمتفوقين



وفى هذا السياق توجه محافظ القليوبية بالتهنئة لكافة أبناء القليوبية الناجحين والمتفوقين، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد خلال مسيرتهم القادمة ليكونوا مشاركين فى بناء ونهضة وطنهم , وموجها الشكر لأولياء أمورهم الذين تعهدوهم بالرعاية والاهتمام حتى بلغوا هذه المكانة.

وأشاد محافظ القليوبية بالعاملين بقطاع التربية والتعليم مثمنا الجهود المميزة التى بذلتها منظومة إدارة ومتابعة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الحالي