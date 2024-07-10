الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يهنئ "هاجر خالد" الأولى على الدبلومات الفنية

محافظ القليوبية يهنئ
محافظ القليوبية يهنئ الأولى على الدبلومات، فيتو

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اتصالا هاتفيا بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ لتهنئة الطالبة هاجر خالد إبراهيم لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الزراعي من مدرسة مسطرد الزراعية المتقدمة قسم تصنيع غذائي بمجموع 87.5%. 

محافظ القليوبية: تحديد مكان مناسب لتجميع الباعة الجائلين ولن يتم تشريدهم

بنت القليوبية الأولى على الدبلومات الفنية الزراعية: حلمي أكون مهندسة وقاطعت التليفزيون (صور)

الأولى على الدبلومات الفنية بالقليوبية


وخلال الاتصال، أعرب المحافظ عن اعتزازه وسعادته بتواجد أحد أبناء القليوبية فى مقدمة لوحة شرف أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لهذا العام.

كما أعربت الطالبة، عن سعادتها باتصال محافظ القليوبية، وتقديرها لهذه اللفتة الطيبة وحرص المحافظ ونائبته على أن يكونا أول المهنئين لها بالتفوق والنجاح، وقد وجه المحافظ الشكر والامتنان لأسرتها التي قدمت لها كل الدعم والرعاية حتى يصل لهذه المكانة وتكون فى مقدمة لوحة شرف أوائل الدبلومات الفنية.

 

محافظ القليوبية يقدم التهنئة للمتفوقين 


وفى هذا السياق توجه محافظ القليوبية بالتهنئة لكافة أبناء القليوبية الناجحين والمتفوقين، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد خلال مسيرتهم القادمة ليكونوا مشاركين فى بناء ونهضة وطنهم , وموجها الشكر لأولياء أمورهم الذين تعهدوهم بالرعاية والاهتمام حتى بلغوا هذه المكانة.
وأشاد محافظ القليوبية بالعاملين بقطاع التربية والتعليم مثمنا الجهود المميزة التى بذلتها منظومة إدارة ومتابعة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الحالي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأولى على الدبلومات الفنية التعليم الفني الزراعي الدبلومات الفنية بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية: تحديد مكان مناسب لتجميع الباعة الجائلين ولن يتم تشريدهم

بنت القليوبية الأولى على الدبلومات الفنية الزراعية: حلمي أكون مهندسة وقاطعت التليفزيون (صور)

انتشال جثة شاب من ترعة في القليوبية

محافظ القليوبية خلال الاحتفال بالسنة الهجرية: اللهم أعدها بالخير تحت قيادة السيسي

الأكثر قراءة

الدبلومات الفنية 2024، رابط سريع للحصول على النتيجة برقم الجلوس

الحكومة تكشف عن تحريك محدود وتدريجي في أسعار الوقود والكهرباء

بالرابط الرسمي، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات الألبان في الأسواق

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول برقم الجلوس

الحالة الصحية لـ أحمد سليمان بعد إجرائه جراحة في القلب لمدة 8 ساعات

آخر كلام، الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال بشكل نهائي (فيديو)

يورو 2024، إنجلترا تخطف فوزا قاتلا أمام هولندا وتتأهل لمواجهة إسبانيا في النهائي

منوعات

المزيد

اعتقال رجل حاول تهريب 100 أفعى في سرواله

السعودية تكشف ملامح أطول برج رياضي في العالم (صور)

الملك تشارلز يعرض دبدوبا للبيع مقابل 275 جنيها إسترلينيا

رئيس بلدية فرنسية يأمر رجال الدين بالتفرغ للدعاء لوقف المطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 10-7-2024 في السوق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلية

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 10- 07- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

حذر من حرب إقليمية شاملة.. تصريحات هامة لوزير الخارجية بشأن غزة ولبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مكانة المتقين، تفسير الشعراوي للآية 198 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير حلم المدرس في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية