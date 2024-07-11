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اقتصاد

الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 6.5% في عام 2026 - 2027

الاقتصاد المصري،
الاقتصاد المصري، فيتو

 كشفت وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية حتى عام 2026-2027، عن خطة خفض معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف الوصول بالمعدل إلى 6.5% مع نهاية مدة الخطة.

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تسجيل معدلات التشغيل هذه النسب 

 وأوضحت الوثيقة، أن الحكومة تستهدف أن يسجل معدل التشغيل في محافظات الوجه القبلي نحو 39.1%في عام 2026/2027، بجانب أن يصل معدل التشغيل إلى 45 % في المحافظات الحدودية.

معدلات التشغيل، فيتو 

الارتقاء بمستوى مهارات العمالة

 ويهدف البرنامج إلى وضع الاستراتيجيات والبرامج للارتقاء بمستوى مهارات العمالة، وتوفير فرص عمل أفضل تلبي سوق العمل المتغيرة، من خلال العمل على البرنامج الفرعي المتعلق برفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل.

 

تعزيز فرص التدريب والتأهيل

 ويأتي ذلك من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب التي تستهدف تحسين مستوى المهارات للعمالة المصرية في مختلف القطاعات، من خلال مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وعقد شراكات مع الجهات التيس توفر فرص لتدريب الخريجين محليا ودوليا، وانشاء منصات معنية بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة، من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل.

 

تطوير المعايير الوظيفية 

وتستهدف الخطة تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي، وتطوير منظومة التدريب التقني والفني، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في التدريب، ودعم برامج أكاديمية التدريب المهني والإداري التابعة لوزارة العمل، بالإضافة إلى إبرام بروتوكولات مع الشركات الدولية وخاصة الأوروبية لتوفير العمالة المدربة وفقا لاحتياجاتها.

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تحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام

وتولي الدولة اهتماما كبيرا بملف توفير فرص العمل وتسهيل التوظيف، تأكيد على أن التوظيف هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام، ويهدف هذا التوجه على تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل لائقة تلبي طموحاتهم وتسهم في بناء مستقبل أفضل لهم.

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