الأربعاء 10 يوليو 2024
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اقتصاد

هل يتأثر الاقتصاد المصري بتأجيل صندوق النقد للشريحة الثالثة؟ خبير يجيب

صندوق النقد
صندوق النقد

يراقب كافة المستثمرين بالأسواق المصرية عن كثب مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات والمجالات، خاصة بعد قرار تأجيل صرف الشريحة الثالثة لمصر من قبل صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، خلال زيارة بعثة الصندوق لمصر برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار.

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وكشف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، مصير الاقتصاد المصري  خلال الفترة القادمة، وهل ستتأثر مختلف القطاعات الاقتصادية وما هو حجم التأثير على خلفية هذا القرار.

الدكتور علي الإدريسي، فيتو 

نتائج تأجيل هذه الشريحة

وأشار في تصريح خاص لـ فيتو، الى أن تأجيل صرف هذه الشريحة من جانب الصندوق لن يؤثر على اقتصادنا الوطني، فهناك تدفق من النقد الأجنبي والسيولة الدولارية من بعض الجهات الأخرى.

مصادر دولارية أخرى تدعم اقتصادنا 

وأضاف الإدريسي، إن تحويلات المصريين بالخارج والتي عاودت الزيادة مرة أخرى بعد السيطرة على سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، وكذلك انتعاش قطاع الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بالسوق المصري خلال الآونة الأخيرة، تعد مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي بحيث يمكن الاعتماد على هذه القطاعات وعدم التركيز على مصدر واحد لسد احتياجاتنا من النقد الأجنبي والسيولة الدولارية المطلوبة.

ضرورة تطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية 

ونوه إلى أن هذه الشريحة ليست كبيرة لدرجة تؤثر على اقتصادنا المحلي، مشددًا على ضرورة العمل على خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة لمستويات أقل من التي نشهدها خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن هذه العوامل أحد أهم أسباب تأجيل صرف الشريحة الثالثة  من جانب الصندوق.

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خبير اقتصادي يكشف مطالب صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من قرض مصر

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ومن المقرر أن يتم النظر في صرف هذه الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر، خلال يوم 29 من يوليو الجاري.

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