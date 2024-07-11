رئيس مدينة الزقازيق يتفقد الشوارع لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات

قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 11 يوليو 2024 بجولة تفقدية لشوارع مدينة الزقازيق،لمتابعة النوبتجية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولًا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك متابعة أعمال غلق المحلات والكافيهات.

متابعة غلق المحلات -فيتو

جولة لابوالفتوح بالغشام وطلبة عويضة

بدأ رئيس المدينة جولته بتفقد منطقة الغشام وشارع طلبة عويضة والمصرية بلازا وصولا إلى منطقة الرملية لمتابعة أعمال الوردية المسائية الثالثة، والتأكد من عدم وجود تراكمات للقمامة ونظافة الشوارع العامة، والتزام أصحاب المحال التجارية والكافيهات والمطاعم بمواعيد الغلق المقررة.

متابعة غلق المحلات -فيتو

تعليمات المهندس محافظ الشرقية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين لخلق جو بيئىٍ نظيف للمواطنين، وكذا متابعة غلق المحلات التجارية والكافيهات والتزامهم بمواعيد الغلق المقررة

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف

وخلال جولته تلاحظ وجود احد الاماكن الترفيهية "مجمع مطاعم وكافيه ومحلات تجارية" بعدم الالتزام بقرار الغلق ليصدر تعليماته على الفور لنائبه محمد مصطفى بغلق المكان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وفي حالة تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص وغلق وتشميع المكان

متابعة غلق المحلات -فيتو

المادة 30 من القانون 154 لسنة 2019

أكد رئيس المدينة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لـ مواعيد غلق وفتح المحلات، والتى نصت عقوبتها فى المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، على أنه "يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه". وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

غلق المحال المخالفة مدة معينة ثم إلغاء الترخيص

وأشار رئيس المدينة إلى أنه يُعاقب بالعقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب ترخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

متابعة غلق المحلات -فيتو

استمرار متابعة حالة النظافة ومدى استجابة المواطنين للقانون

كما أكد رئيس المدينة على استمرار جولاته اليومية ليلا ونهارا ومتابعة حالة النظافة العامة للشوارع والميادين ومتابعة حالة نظافة الطرق ومداخل المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

متابعة غلق المحلات، فيتو