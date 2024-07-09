تنفيذ قرار غلق المحلات بقرى مركز ومدينة الزقازيق في الشرقية (صور)

تابع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق مع رؤساء الوحدات المحلية تنفيذ وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بغلق الورش بكافة القرى والوحدات التابعة لرئاسة المركز.

غلق المحلات بالزقازيق -فيتو

تنفيذ توجيهات المحافظ

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية لكافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة وتنفيذ القرار رقم 247 لسنة 2024 الصادر من وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن المواعيد المقررة لغلق المحلات التجارية.

غلق المحلات بالزقازيق -فيتو

غلق المحلات التجارية بالوحدات المحلية بالزقازيق

وقام رؤساء الوحدات المحلية برئاسة المركز بتنفيذ قرار غلق المحلات التجارية فى الموعد المقرر للغلق والتأكد من التزام كافة أصحاب المحلات التجارية بقرار الغلق، مشددا رئيس المدينة على المتابعة وتنفيذ قرار غلق المحال التجارية فى الساعة 10:00 مساء طبقا للقرار وزيادة ساعة يومى الخميس والجمعة وأيام الإجازات.

غلق المحلات بالزقازيق -فيتو

ما يستثنى من القرار

ويستثنى من هذا القرار الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم والمخابز والمقرر غلقهم في الساعة 1:00 صباحا طبقا للقرار.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

أكد رئيس المدينة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لـ مواعيد غلق وفتح المحلات، والتى نصت عقوبتها فى المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019،

غلق المحلات بالزقازيق -فيتو

الغرامة 20 ألفا ولا تتجاوز 50 ألفا

على أنه "يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه". وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

معاقبة من يقوم بتشغيل محلة دون إخطار

أشار رئيس المدينة الى انه يُعاقب بالعقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة،

غلق المحلات بالزقازيق -فيتو

غلق المحال المخالفة مدد معينة

والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع مبلغ 20 ألف جنيه غرامة فى حالة مخالفة مواعيد الغلق المقررة فى القانون