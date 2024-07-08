رئيس مركز الزقازيق يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالشرقية

توجه شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق لزيارة مقر الحملة الميكانيكية برئاسة المركز للاطمئنان على سير العمل ومدى جاهزية المعدات وجداول الصيانة الدورية لاستكمال منظومة العمل وإصلاح المعطل منها أولًا بأول والالتزام بالصيانة الدورية لها للوصول إلى أعلى معدل تشغيل وتعظيم الإستفادة منها.

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود على مدار الساعة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع والطرق العامه ونقلها للنقطة الوسيطة حفاظًا على صحة المواطنين.

جولة ميدانية لرفع كفاءة الطرق بالزقازيق

كما قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق اليوم بجولة ميدانية للتأكد من كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة، حيث قام بالمرور على قطاع المدينة من كوبرى الجامعة باتجاه طريق شيبه ومصنع الزيت والصابون لمتابعة أعمال الدهانات والتجميل التى تتم بهذا المحور الهام لما له أهمية ومردود ايجابى لمرتادى الطريق والقادمين من المحافظات الاخرى، كما تم متابعة أعمال النظافة بطريق الشوبك والتأكد من رفع كافة المخلفات للحفاظ على المظهر الحضارى للطريق العام أمام المواطنين.

يسرى راشد رئيس حى أول الزقازيق

كما قام يسرى راشد رئيس حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال إصلاح وصيانة وتشغيل وخروج المعدات ومتابعة خطوط سير تشغيل السائقين على قطاعات الحى المختلفة من أجل رفع كفاءة الحملة الميكانيكية لحى أول الزقازيق هذا ويواصل قسم الإنارة متابعة أعمال صيانة وتغيير كشافات الإنارة بمتفرعات شوارع الحى وتغطية الأسلاك والوصلات المكشوفة حفاظًا على أرواح المواطنين.

حى ثان الزقازيق

كما قام محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق المرور على مقر الحملة الميكانيكية بالصيادين للتأكد من خروج جميع المعدات، كما تفقد أعمال النظافة بشارع عمر شاهين وشارع عبد العزيز علي وشارع طلبه عويضة وشارع جمال عبد الناصر وشارع وادي النيل ولكوظ، للتأكد من نظافة الشوارع.

مشتول السوق

ومن جانبه تابع أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق حملات النظافة للحفاظ على مستوي النظافة العامة بالمدينة ولكافة الوحدات المحليه، حيث أصدر رئيس المركز تعليمات لإدارة المخلفات الصلبة والبلدية

مركز ومدينة منيا القمح

كما قام أشرف عامر رئيس مركز منيا القمح بالمرور والمتابعة لأعمال النقطة الوسيطه للتأكيد على الإلتزام بغطاء السيارات قبل الخروج من النقطة الوسيطة إلى المقالب العمومية والتأكد من عدم تجمع قمامة داخل النقطة الوسيطة وسرعة نقلها فورًا إلى المقالب العمومية والتأكد من سلامة معدات النظافة والنقطة الوسيطة الثابتة ورفع كفاءة منظومة النظافة لخلق بيئة صحية ونظيفة.

محمد محمود رئيس مدية القنايات

وفي مدينة القنايات قام محمد محمود رئيس المدينة بمتابعة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين والتشديد علي جميع المعنيين بها برئاسة المدينة بسرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين لإنهاء مصالحهم.كما تابع رئيس المدينة أعمال النظافة العامة والتجميل بواسطة العاملين بالمخلفات الصلبة وسائقي ومعدات الحملة الميكانيكية بمدينة القنايات،حيث تم رفع ونقل 50 طن مخلفات من النقطة الوسيطة بالمدينة الي المدفن الصحي بالخطارة.

المهندس محمد العوضى رئيس مدينة الحسينية

وفي مركز ومدينة الحسينية تابع المهندس محمد العوضي رئيس المركز أعمال غسيل الأرصفة والبلدورات لإظهار المدينة بالشكل الجمالي للمدينة، وتكليف الأستاذ هشام أبو الليل نائب رئيس المركز وأقسام الحملة الميكانيكية والمخلفات الصلبة والبلدية بمتابعة أعمال رفع القمامة أولًا بأول بمدينة الحسينية من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالي المطلوب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محمد الاباصيرى رئيس فاقوس

كما قام محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس بجولة ميدانية صباحية لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتى تضمنت رفع تراكمات القمامة من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة، بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة من الشوارع الرئيسية وقص وتهذيب ورى الأشجار بالحدائق والشوارع والميادين الرئيسية وإستكمال أعمال الدهانات والتجميل للبلدورات والأرصفة.

رئاسة مركز ومدينة ابوكبير

وتابع المهندس السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق لتحسين مستوى النظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات ورفع السفوحة من الطرق الرئيسية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والبيئة، وكذلك متابعة أعمال قسم البساتين وزرع وتقليم الأشجار بمدخل المدينة .

مدينة ومركزديرب نجم

وتابع احمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أعمال النظافة ورفع التراكمات حيث إشتملت أعمال النظافة اليومية على رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر كما اشتملت اعمال رفع المخلفات والقمامة من شوارع وأحياء المدينة، وتجميع القمامة من الأهالي.

عمرو مصطفى رئيس الابراهيمية

كما تابع عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال النظافة داخل نطاق المدينة والوحدات المحلية بالتنسيق مع رأفت الشوادفي نائب رئيس المركز للوحدات المحلية القروية ومحمد أبو زيد نائب رئيس المركز لشئون البيئة والمدينة أعمال منظومة النظافة والتجميل بشوارع وميادين المدينة