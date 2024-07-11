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محافظ الدقهلية يشيد بنظافة الوحدة الصحية بميت مزاح

محافظ الدقهلية يكرم
محافظ الدقهلية يكرم عاملة النظافة بصحة بميت مزاح، فيتو

في لفتة إنسانية جبر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بخاطر عاملة نظافة من أبناء الصم والبكم وكرمها، وأشاد بمستوي نظافة الوحة الصحية بميت مزاح مركز المنصورة.

وقال المحافظ منظر مشرف وفخر لـ الصحة ووكيل وزارة الصحة نظافة لم اجدها يمكن بالمنازل الشخصية 

وتفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم الخميس، عددا من المخابز بمدينة المنصورة وقرية ميت مزاح بزيار. 

جولة محافظ الدقهلية علي المخابز بالمنصورة وميت مزاح

 والتقى المحافظ بالمواطنين واستمع إلى آرائهم ومطالبهم وشكواهم ومدى رضائهم عن جودة الخبز المقدم لهم.

وخلال الجولة أكد المحافظ علي وجود الشهادة الصحية داخل أفران الخبز وقال: “في تسيب من معظم المخابز في قصة الشهادة الصحية ودا غير مسموح ومن السبت هناك لجنة لفحص جميع المخابز بشأن هذا الأمر”. 

وقال “المحافظ”: تواجدي يوميًا في الشارع وسط المواطنين لحل مشاكلهم من خلال الجولات المفاجئة التي سنجوب فيها كل شبر في المحافظة على مدار 24 ساعة ولن أترك مكانا بنطاق المحافظة إلا وسأصل إليه من أجل المواطن البسيط”.

تحذير شديد اللجنة لتجميع بطاقات التموين 

وحذر المحافظ من  تجميع البطاقات أو صرف عدد من البطاقات لشخص واحد، وشدد علي  التموين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخابز التي تخالف شروط صرف الخبز للمواطنين،  منعا لضياع حق المواطن وذهاب الدعم لغير مستحقيه.

وجه اللواء "مرزوق" باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة المخابز التي لا تحمل شهادات صحية، مشددًا على سرعة استخراج هذه الشهادات واتخاذ كافة وسائل الأمان داخل المخابز.

تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على جميع المخابز

وكلف "المحافظ" المحاسب السيد دايره بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش علي جميع المخابز واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتأكد من صرف الخبز الي مستحقيه ووصول الدعم لهم.

محافظ الدقهلية يحذر من تجميع بطاقات التموين في المخابز (صور)

السكرتير العام لمحافظة الدقهلية يترأس لجنة فحص طلبات التصالح

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