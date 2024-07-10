التموين: تحرير 2300 محضر لمخالفات المخابز وضبط 8 أطنان و750 ألف كيلو

تكثف مديرية تموين القاهرة حملاتها التفتيشية على الأسواق والمخابز لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز والتصدي للمخالفين والذين يستغلون الظروف الحالية للتلاعب بالاسعار.

التموين: التصدي لمخالفات التجار والتلاعب بالأسعار

وشدد ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين عدم السماح بالمساس بقوت المواطنين والتصدي للمخالفين وأي تجاوزات قانونية، فضلا عن استمرار العمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأشار إلى أنه يجري تكثيف الحملات والعمل ليل نهار لإحكام الرقابة علي الاسواق والمخابز بنطاق محافظة القاهرة بقطاعاتها الاربعة بالتعاون والتنسيق مع إدارات التموين، ومباحث التموين للتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة حيال المخالفين.

حملات رقابية على المخابز

و تمكنت حملات الرقابة التجارية والتموينية من تحرير 2300 محضر لمخالفات المخابز، حيث تضمنت المحاضر المحررة مخالفات لعدد من المخابز تنوعت مابين إنتاج خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن مخالفة توقف عن الإنتاج بدون أذن وايضا عدم وجود سجلات،وبيع خبز بازيد من السعر الرسمى وعدم وجود میزان حساس وايضا إدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص.

وفي سياق متصل، قامت مدير تموين القاهرة من ضبط 8 طن و750 الف كيلو دقيق خلال حملاتها الرقابية.