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محافظ الدقهلية يفاجئ أفران العيش ويؤكد للمواطنين: أنا معاكم وفي أي مكان هتلاقوني (فيديو)

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في اجا مع المواطنين امام افران العيش، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء جولة ميدانية مفاجئة بمركز أجا، ورافقه مدير عام المتابعة بالمحافظة.

والتقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمواطني مركز أجا أمام أفران الخبز واستمع لمطالبهم مؤكدا أنه مع المواطنين في كل مكان وفي أي زمان.

استهدفت جولة مرزوق تفقد عدد من المخابز  للتأكد من توفير رغيف الخبز ومتابعة توافر السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

شملت جولة المحافظ المخابز مدينة أجا حيث تفقد 3 أفران واكتشف تجميع العيش وتجميع البطايق بين المواطنين وحذر من التلاعب بقوت المواطن وحقه في الدعم من الدولة وقرر تحرير محاضر بالمخالفات.

وشدد "اللواء مرزوق" على أهمية التزام أصحاب المخابز بجميع الضوابط المقررة لإنتاج رغيف الخبز بالمواصفات المطلوبة عملا على راحة المواطنين.

 

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين أمام أفران الخبز بأجا وجه لهم رسالة طمأنينة قائلا: أنا معاكم في كل وقت وأي مكان هتلاقوني  واستمع لمطالبكم.

وتفقد محافظ الدقهلية  عددا من الشوارع والمناطق بمدينة اجا للتأكد من استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة بها لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

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