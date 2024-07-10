السكرتير العام لمحافظة الدقهلية يترأس لجنة فحص طلبات التصالح

ترأس اللواء أيمن الشريف وكيل الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اجتماعا مع رؤساء لجان فحص طلبات التصالح.

وجاء ذلك بحضور العقيد ياسر المهدي مدير الحماية المدنية وعددهم (30)رئيس لجنة علي مستوى المحافظة يقومون بفحص الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للتصالح علي بعض مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية علي مستوى المراكز والمدن والأحياء علي مستوى المحافظة..



وقد أوضح "مرزوق"ان الاجتماع يستهدف متابعة العمل بملف التصالح والوقوف علي معدلات الإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه رؤساء اللجان بشأن فحص طلبات التصالح وفقا للقانون 187 لسنة 2023.

واشار "مرزوق"إلى أن عدد طلبات التصالح التي سبق تلقيها من المواطنين 164 ألف طلب تقريبا ومن المتوقع أن تصل إلي 200 الف طلب بعد إعادة فتح باب تلقي الطلبات.

ومن جانبه اوضح "وكيل الوزارة السكرتير العام" انه منذ 7 مايو الماضي بدأ فتح باب تلقي طلبات التصالح للمواطنين الذين لم يسبق لهم التقديم من قبل والذين تم رفض طلباتهم من قبل طبقًا للقانون القديم وذلك من خلال المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة البالغ عددها 21 مركز تكنولوجي يتم تلقي الطلبات من المواطنين وفقًا للمركز والمدينة والحي التابع لها.

تسخير كافة الإمكانيات المادية والتكنولوجية

واضاف انه يتم تسخير كافة الإمكانيات المادية والتكنولوجية لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تلقي الطلبات من المواطنين وسنبذل قصاري جهدنا كفريق عمل واحد من أجل سرعة تلقي الطلبات والانتهاء من فحصها ومراجعتها لتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين تنفيذا لتكليفات " اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية" الذي اعطي هذا الملف اولوية قصوي منذ اليوم الاول لتوليه مسئولية محافظة الدقهلية "محافظا لها"..



خطوات وإجراءات طلب التصالح

ومن الجدير بالذكر ان خطوات وإجراءات طلب التصالح وفقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ تشمل الآتي:-



الخطوة الأولى: يتقدم المواطن لعمل شهادة بيانات وهو طلب مستقل قبل التقدم للتصالح.



الخطوة الثانية:بعد انتهاء شهادة البيانات يتم التقدم بطلب التصالح على المنظومة وفقا لنوع الطلب او استكمال الطلب الموجود بالوحدة المحلية طبقا للقانون ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ لتحويله على القانون ۱۸۷ لسنة ٢٠٢٣ وفقا للائحة.



الخطوة الثالثة:لايتم استلام اى ملف بالمركز التكنولوجي الا بعد استيفاء كافة المستندات المذكورة باللائحة التنفيذية للقانون.



الخطوة الرابعة: يتم ارسال الملف الى الأمانة الفنية للتصالح لمراجعة المستندات وبيان مدى استيفائها وعمل تقرير للعرض على اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح.



الخطوة الخامسة:تقوم اللجنة الفنية في النظر في الملف المقدم لها عن طريق الأمانة الفنية والتقرير المقدم منها وذلك للبت في مدى قبول الطلب من عدمه. وذلك بنموذج رقم ٦ المرفق وفقا للائحة التنفيذية.



الخطوة السادسة:يتم عمل تقرير للجنة الفنية على النموذج المرفق باللائحة وفي حالة ان الطلب يتبع جهة ولاية تقوم اللجنة الفنية بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول لجهات الولاية واذا لم يتم الرد خلال ٣٠ يوم يتم البت في الطلب وقبوله وفقا للائحة التنفيذية..



الخطوة السابعة:تقوم اللجنة الفنية بمخاطبة المواطن لسداد باقى مقابل التصالح خلال ٦٠ يوم من تاريخ الاخطار في حالة قبول التصالح وفقا للائحة التنفيذية



*الخطوة الثامنة: تقوم اللجنة الفنية بالتوقيع على الرسومات الفنية المرفقة بطلب التصالح.



الخطوة التاسعة:تقوم الجهة الإدارية بإعداد مشروع القرار اللازم اعتماده من السلطة المختصة وفقا لنموذج ۸ (النهائي) او نموذج (۷) المؤقت المختص بالتقسيط بقبول او رفض التصالح واعتماده من السلطة المختصة (المحافظ) وفقا للائحة التنفيذية..



الخطوة العاشرة:يجوز للمواطن التظلم على القرار ويتم عرضة على لجنة التظلمات خلال ٣٠ يوم من تاريخ اخطاره بالرفض وفقا للائحة التنفيذية.

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