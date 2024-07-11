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ثقافة وفنون

هنو: إنشاء قصور ثقافة ودور أوبرا افتراضية ومكتبات رقمية ومنصات لاكتشاف المواهب

أحمد فؤاد هنو وزير
أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وعمرو طلعت وزير الاتصالات، فيتو

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، وإنشاء عدد من المنصات الإلكترونية لقطاعات وهيئات الوزارة المتعددة، ومتابعة مستجدات بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، وأعمال مشروع إنشاء "منصة تراث مصر الرقمية"، الهادف إلى إتاحة المحتوى الثقافي التراثي المصري لمستخدمي الإنترنت، من أجل الحفاظ على الريادة الثقافية لمصر، والحفاظ على تراثها.

 

من جانبه، أكّد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، امتلاك وزارة الثقافة العديد من الروافد والقنوات الإبداعية التي ستشهد تطورًا نوعيًا عقب تكثيف التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي ستتيح لنا تخطّي العوائق المكانية والاقتصادية والزمنية للوصول إلى أهدافنا بأقل التكلفة وفي أسرع وقت.

وتابع هنو: "لدينا أحلام كبيرة ستتحول إلى واقع قريبًا بالتعاون مع وزارة الأتصالات، لتشهد مصر حراكًا ثقافيًا كبيرًا من خلال إنشاء قصور ثقافة افتراضية، وإنشاء مكتبات كتب صوتيه، وأخرى موسيقية رقمية، وتدشين منصات لاكتشاف ودعم وتقديم المواهب التي كان من الصعب الوصول إليها عبر قنوات التواصل التقليدية، وإتاحة فنون الأوبرا وحفلاتها الموسيقية عبر بوابة متخصصة، ليكون لدينا دار أوبرا في كل منزل بكل قرية في مصر."

من جانبه، وجّه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التهنئة للدكتور هنو، لتوليه منصب وزير الثقافة، مؤكدًا أن التعاون يتم بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، وعدد من الجهات في تنفيذ مشروع لتوثيق التراث المصري المسموع والمقروء، والغني بالثراء والتنوع، من حيث المحتوى والشكل، وذلك بهدف الحفاظ عليه، وإتاحته من خلال وسائل رقمية للباحثين والمهتمين بالثقافة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تمّ بحث فتح آفاق جديدة للتعاون بين الوزارتين فى عدد من المجالات التى تستهدف توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة مهام وزارة الثقافة والحفاظ على كنوزها الثقافية، وتدريب العاملين بها،ومنها مشروع لتوثيق الثروة الفنية لدى وزارة الثقافة من لوحات وإتاحتها للمهتمين بالفنون بشكل رقمى،  وحفظ كنوز دار الوثائق، والاستفادة من مختلف التقنيات مثل الماسح الضوئى أو التعرف الضوئى على النصوص، معربًا عن تطلّعه إلى المزيد من التعاون بين الوزارتين.

وحضر الاجتماع: الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة كارمة سامي،  رئيس المركز القومي للترجمة، وأحمد سعودي، مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،  ومحمد عبد الدايم، مساعد الوزير مساعد الوزير للمشروعات التنموية والاستثمار، والمهندسة نيفين فكري، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، ورضوى هاشم المستشار الاعلامي للوزارة.

ومن جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والمهندس محمود بدوى مستشار الوزير لشئون التحول الرقمي، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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