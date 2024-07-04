الفنون التشكيلية تعلن عن معرض “روح” للفنانة إيمان الطوخي الأربعاء المقبل

كشف قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش وتحت رعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو عن إقامة معرض للفنانة إيمان الطوخي بمركز كرمة بن هانئ الثقافي.

ومن المقرر إقامة معرض “روح” للفنانة إيمان الطوخي يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو الجاري في تمام الساعة لـ 7 مساءً، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي.



وأكد القطاع استمرار المعرض حتى 20 يوليو 2024، وذلك على أن تكون مواعيد عمل متحف أحمد شوقي يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتي الساعة 9 مساءً عدا يومي الجمعة والاثنين.

معرض روح لإيمان الطوخي

تقول الفنانة إيمان الطوخي عن معرض روح: “الذاكرة البصرية هي المفهوم الأول عند استدعاء المفاهيم التجريدية، فهي الصورة التي تضفي الطابع الدرامي على الفكرة وتنقفلها للمتلقي،فمثلما يمكن للمنش نطق تفكيرهم يمكنهم تصور ذلك قبلة الرسم التخطيطي والخريطة واللوحة كلها أمثلة على استخدامات اللغة المرتبة والتي تشمل وحداثة الهيكلية من خط وشكل وملمس”.

زتابعت: والمثل تلك العناصر الموجودة في الصورة مفاهيم في سراق مكاني بدلًا من الشكل الخطي المستخدم للكلمات، فالكلام والتواصل المربي في وسائل متوازية وغالبا ما تكون مترابطة في تبادل البشر المعلومات من خلال تلك التجربة التشكيلية الجرافيكية والتي تحمل مفاهيم تعبيرية تجريدية حول المرأة الشرقية بشكل عام والمصرية بشكل خاص في على واقع مجتمعي يضغط على حريتها ومشاعرها باستمرار، قامت الفنانة بإلقاء الضوء على المدى النفسي الذي تعانيه المرأة حتى تصل الثبات النفسي من خلال دراستها العلم الفراسة الذي ساعدها على استكشاف الشخصية من خلال تلك الملامح التي تجعلنا العروس في داخل أعماق الشخصية الاستجداء ذلك الصراع النفسي، فالمرأة بشكل عام والشرقية بشكل خاص لا تستطيع التحكم بالتعالاتها التي تتحكم بها.