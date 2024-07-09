محمد عبد الحافظ ناصف قائما بأعمال رئيس قصور الثقافة

كلف الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف قائما بالأعمال المالية والإدارية لهيئة قصور الثقافة، لكونه نائبا لرئيس الهيئة، وذلك بعد انتهاء فترة عمل ندب عمرو البسيونى رئيسا لقصور الثقافة.

وهنأ الكاتب محمد السيد عيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” محمد عبد الحافظ ناصف قائلا: “ ألف مبروك للأخ العزيز محمد عبد الحافظ ناصف رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة”.

من هو محمد عبد الحافظ ناصف

ومحمد عبد الحافظ ناصف كاتب مسرحى وقاص، وكاتب أدب أطفال، وسيناريست ومترجم، شغل عددا كبيرا من الوظائف القيادية بقطاعات وزارة الثقافة، ومنها رئيس إقليمي شرق الدلتا، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ونائب ورئيس مجلس إدارة الهيئة لقصور الثقافة.

وأدار أربع إدارات مركزية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومنها الشعب واللجان الثقافية، والشئون الأدبية، والمسابقات، ومكتب رئيس المجلس الأعلى ورئيس المركز القومى لثقافة الطفل.

عمرو البسيوني

يشار إلى أن عمرو البسيوني قد تولى رئاسة قصور الثقافة في يوليو 2023 بعدما أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة، قرارًا بتكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب عمله الأصلي كرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، خلفًا للفنان هشام عطوة، الذي صدر له قرارًا للعمل مستشارًا لوزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية والفنية.