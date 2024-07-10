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ثقافة وفنون

أول تعليق من محمد ناصف بعد تكليفه قائما بأعمال رئيس قصور الثقافة

الكاتب محمد عبد الحافظ
الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، فيتو

كلف الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف قائما بأعمال رئيس قصور الثقافة، وذلك بعد انتهاء ندب الدكتور عمرو بسيونى كرئيس للهيئة.

وغادر عمرو البسيوني، رئيس قصور الثقافة،  مكتبه أمس،  بعد انتهاء ندبه، وذلك بعد مرور عام على تكليفه برئاسة الهيئة.

وقال محمد ناصف على صفحته الشخصية ب"فيس بوك:" الأخوة والأصدقاء الأعزاء..لم يصدر لي قرار برئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولكن القرار  الذي صدر  هو تفويض لي من السيد وزير الثقافة اد أحمد فؤاد هنو  كنائب للهيئة العامة لقصور الثقافة  في بعض سلطات الوزير  لكى أسيير أعمال الهيئة لحين تعين رئيس لها.
 

وأضاف:"كل الشكر على محبتكم الغالية التى تطوق عنقي. والشكر للزميل العزيز الأخ المحاسب عمرو البسيوني  رئيس الهيئة السابق على الفترة التي خدم فيها قصور الثقافة كأحد أبناء الهيئة المخلصين.

وتولى عمرو البسيوني،مسئولية قصور الثقافة في يوليو 2023، بعدما أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة، قرارًا بتكليفه، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب عمله الأصلي كرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، خلفًا للفنان هشام عطوة، الذي صدر له قرارًا للعمل مستشارًا لوزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية والفنية.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة، أصدرت في شهر مايو الماضي، قرارا بتعيين الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة.

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الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة محمد عبد الحافظ ناصف قصور الثقافة الدكتور عمرو بسيونى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة

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