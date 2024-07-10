الوقت ينفد، بيلوسي تحث بايدن على اتخاذ قرار بشأن الانسحاب من الانتخابات

قالت أحد أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، إن الوقت ينفد في حالة قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الانتخابي، مضيفة أن القرار النهائي يعود إليه.

بيلوسي: الأمر يعود لبايدن

وأضافت بيلوسي في برنامج "مورنينج جو": أن الأمر يعود للرئيس ليقرر ما إذا كان سيترشح، نحن جميعًا نشجعه على اتخاذ ذلك القرار، لأن الوقت ينفد أريده أن يفعل ما يقرره وهذا هو الحال مهما قرر، سنمضي معه.

بايدن، فيتو

وأردفت: "دعونا نتوقف قليلًا، مهما كنت تفكر، إما أن تخبر شخصًا ما بشكل خاص، لكن ليس عليك أن تضع ذلك على الطاولة حتى نرى كيف ستسير الأمور هذا الأسبوع". في إشارة إلى أنها تريد أن يجتاز بايدن مؤتمر الناتو قبل أن تبدأ المحادثات حول مستقبله مجددا.

تصريحات بيلوسي تحدث جدلا كبيرا

وأحدثت تصريحات بيلوسي، ضجة كبيرة داخل الحزب الديمقراطي، عندما توقفت عن منح جو بايدن تأييدا كاملا للبقاء في السباق الرئاسي.