السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

بايدن: لن أنسحب من الانتخابات إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

ردّد الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة "أنا" في حوار تلفزيوني وتفاخر كثيرا وقال إنه وسع "الناتو" و"أوقف بوتين"، وأكد بقاءه في المنافسة الرئاسية إلا "إذا نزل الله من السماء وأبلغه بعكس ذلك".

وبحسب «روسيا اليوم»، تفاخر الرئيس بايدن بنفسه خلال حوار مع مذيع "abc" وأجاب على سؤال في المقابلة حول قدرته على تأدية واجباته الرئاسية في السنوات الأربع المقبلة، وقال: "أنا من أعاد تجميع الناتو، ولم يعتقد أحد أنني أستطيع توسيعه". 

توحيد 50 دولة في أوروبا

وأضاف: "أنا الرجل الذي أوقف بوتين. لم يعتقد أحد أن بإمكانية تحقيق.. أنا الرجل الذي وحّد 50 دولة في أوروبا وخارجها لمساعدة أوكرانيا".

وتابع: "أنا أدير العالم، أنا الرجل الذي أوقف بوتين.. ولن أنسحب من السباق الانتخابي".

انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

كما أكد بايدن ثقته في قدرته على إدارة البلاد بشكل فعّال، واستذكر إنجازاته على الساحة الدولية وبينها حشد حلف "الناتو" وتشكيل تحالف المحيط الهادئ AUCUS.

وقال بايدن البالغ من العمر 82 سنة إنه لن ينحسب من حملته الانتخابية إلا إذا "نزل الله عز وجل من السماء وقال افعل ذلك" معتبرا أنه يمتلك خطة تتابعية، وواثق من قدرته على الرئاسة ثانية.

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