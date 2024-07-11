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أخبار مصر

آخر تطورات الأعمال الإنشائية بمحطة الحمام للقطار الكهرباء السريع (صور)

القطار السريع، فيتو
القطار السريع، فيتو

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن تقدم الأعمال الإنشائية بمحطة الحمام ضمن تنفيذ الخط الأول للقطار السريع (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مرسى مطروح).

محطة الحمام للقطار السريع، فيتو

الخط الأول من القطار الكهربائي السريع 

يمتد المسار الخط الأول من القطار السريع  من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبًا حتى العياط ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالًا حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 675 كم وعدد 21 محطة  ( 13 محطة قطار سريع، 8 محطات إقليمية) وسيتم التنفيذ خلال 24 شهرًا.

مراحل تنفيذ القطار الكهربائي السريع 

ينفذ مشروع القطار الكهربائي السريع على ثلاث مراحل، الخط الأول يسمى بالخط الأخضر، الذي يبدأ من العين السخنة وحتى مطروح بطول 675 كيلو، ويعد هذا الخط محورًا لوجستيًّا لدوره في ربط مواني السخنة بمواني الإسكندرية، بالإضافة إلى دعمه للدور الإستراتيجي لقناة السويس والمناطق التي يمر بها هذا الخط على سبيل المثال برج العرب و6 أكتوبر والسادات، مما يسهم في تحويل هذه المناطق إلى مناطق لوجستية.

سرعات القطارات الكهربائية في مصر 

تبلغ السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة، يبلغ عدد القطارات الكهربائية السريعة  20 قطارًا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارًا بسرعة 160 كم /س، و20 جرارًا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطي مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل.

 

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