وزير النقل يلتقي أهالي كفر العلو بحلوان لتوفيق أوضاعهم لتعارض مسار القطار السريع مع منازلهم

التقى وزير النقل كامل الوزير، يرافقه اللواء خالد عبد العزيز محافظ القاهرة، بأهالي بعض المناطق التابعة لكفر العلو بحلوان، وذلك لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار خط سير القطار الكهربائي السريع مع أراضيهم ومساكنهم، وذلك بحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عيد حماد نائب حلوان ومايو والتبين، والنائب عبدالنعيم حماد، والنائب نادر الخبيري، وبحضور قيادات وزارة النقل وقيادات محافظة القاهرة، وذلك في مستهل جولة وزير النقل بمسار مشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع في المسافة من حلوان وحتى العين السخنة.

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وأكد الوزير أن توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أن لا يضار أحد أثناء تنفيذ المشروعات القومية، وعلى الحكومة أن تعوض كل متضرر التعويض المناسب، مشيرًا إلى أن ذلك ما حدث في جميع المشروعات الخاصة بالوزارة، مشيدا بتفهم الأهالي لأهمية المشروع وتعاونهم مع وزارة النقل لإتمامه.

وقال الوزير: إحنا جايين النهارده نقعد مع أهالينا ونشوف إيه مشاكلهم، وحريصون على تعويض الجميع بالتعويض المناسب سواء تعويض مالي أو بوحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات ومؤهلة ليعيشوا بها حياة آدمية آمنة لهم ولأسرهم، متابعا: أنا فلاح زيكم وعارف قيمة الأرض أو البيت والدولة حريصة جدًا على تحسين حياة المواطنين والجميع يعلم ما تقوم به الدولة من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهذا هو نهج الدولة.

وأضاف الوزير موجهًا حديثه للاهالي أن وزارة النقل في كل مشروعاتها في جميع القطاعات تدرس جيدًا أيسر المسارات التي يمكن تنفيذ المشروعات بها وأن دراسات مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع تحتم علينا اختيار هذا المسار، وأن الوزارة بحثت كل المسارات ولكن اختيار هذا المسار كان الأفضل واختيار المكتب الاستشاري للمشروع.

وفي رد للوزير على أحد الاهالي المتسائل عن كيفية التعويض بوحدة سكنية حيث أنه يسكن هو وأولاده في نفس البيت المكون من أربع شقق سكنية، أوضح له الوزير أن كل شقة يقابلها شقة بديلة كتعويض وليس شقة واحدة لإجمالي المبنى المملوك له، واذا كانت القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التي ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له، وفي رد على سيدة أخرى من الأهالي التي اوضحت ان منزلها قد تضرر من أعمال تنفيذ المشروع وحدث به بعض الأضرار رغم انه لا يدخل ضمن حيز المساكن المتعارضة مع المسار، وجه الوزير على الفور المسئولين عن المشروع والاستشاري والشركة المنفذة بمعاينة المنزل الخاص بها وترميمه وإعادته أفضل مما كان على نفقة المشروع، مضيفًا للسيدة اذا كنتي ترغبي في بيعه سنشتريه بالسعر المناسب للمنطقة وإذا كنتي تريدي التنازل عنه واستلام وحدة سكنية أخرى بدلًا عنه سنخصص لكي وحدة سكنية.

وخلال حديثهم وجه الاهالي رغبتهم للوزير مطالبينه بنقل شكرهم وتحيتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدين أن بحضور الوزير والمحافظ اليوم لهم ايقنوا أن الدولة مع الأهالي وليست ضدهم وليست ببعيدة عن المواطنين بل هي معهم وتسمعهم وتتجاوب معهم لحل مشاكلهم، ووجهوا الشكر لوزير النقل قائلين له ان كلامه اليوم معهم رد على كل تساؤلاتهم قبل ان يسألوها وبدد مخاوفهم.

وقبل نهاية اللقاء أصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توجيهات لقيادات الوزارة بتشكيل اللجنة فورًا لاستلام المستندات من الاهالي الدالة على ملكية الأراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم وسرعة الانتهاء من إعداد جداول التعويضات سواء مالية أو بوحدات سكنية بديلة حتى يتم إنهاء الأمر بأقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة مضيفًا ان لا يقتصر الامر على ذلك بل لابد ان تتعاون معهم الوزارة وهيئاتها في عملية انتقالهم الى سكنهم الجديد.

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