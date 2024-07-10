السكك الحديدية: 100 جنيه غرامة التدخين داخل القطارات والمحطات

توعدت هيئة السكك الحديدية المدخنين بالقطارات بتطبيق الغرامة الفورية وقدرها 100 جنيه على المدخنين داخل عربات القطارات أو داخل المحطات بعد أن رصدت الهيئة تكرار هذه الظاهرة في العديد من قطارات السكك الحديدية.

منع التدخين فى القطارات والمحطات نهائيا

هيئة السكك الحديدية، أكدت أن الهدف من القرار الوقاية من التدخين ومنع التدخين فى القطارات والمحطات نهائيا، حيث أنه يتم تحصيل غرامة التدخين فى القطارات والمحطات فوريا، ويتم تحرير محاضر بمكاتب الشرطة بالمحطات للممتنعين عن الدفع الفوري للغرامة.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن الراكب الذي يرفض دفع غرامة التدخين فورا يتم تسليمه فى أول محطة وقوف للقطار ليتم تحرير محضر شرطة له بمكتب شرطة المحطة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وأنه يتم القيام بحملات التفتيش على المدخنين وضبطهم من قبل جهات التفتيش بالسكة الحديد بالاشتراك مع شرطة السكة الحديد.