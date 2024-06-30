الأحد 30 يونيو 2024
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أخبار مصر

بسعة 80 راكبا، وزير النقل يكشف تفاصيل اتفاقية القطارات الإيطالية الفاخرة

وزير النقل، فيتو
وزير النقل، فيتو
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 أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن إطلاق مشروع القطار السياحي الفاخر، سيمثل استكمالًا لدعم أسطول الوحدات المتحركة بالهيئة بمختلف أنواع القطارات.

 

وزير النقل: القطار السياحي الفاخر سيكون بتصميم  يعكس حضارة الدولة 

ولفت إلى أن هذا  القطار السياحي الفاخر سيكون بتصميم داخلي وشكل خارجي يعكس حضارة الدولة مع الالتزام بالمواصفات العالمية ويتكون القطار من 15 عربة و40 كابينة مقسمة إلى ثلاث فئات مختلفة: ديلوكس، وجناح، وجناح فاخر، بسعة إجمالية تصل إلى 80  راكبًا  مما يوفر لهم تجربة فريدة من نوعها على متن القطار. 

 

تأثير القطارات الفاخرة على حركة السياحة 

 وسيمثل القطار مزيجًا بين الترفيه والرفاهية والفخامة، وستكون تجربة فريدة للزائرين للتنقل بين المدن المصرية برفاهية وأريحية كبيرة بفضل الخدمات المزودة بالقطار، وسيكون لهذا القطار تأثيرا إيجابيا  مميزا على القطاع السياحي، والسائحين للتعرف على تاريخ مصر المتنوع والاستمتاع بالأماكن السياحية الرائعة والمعالم الموجودة بمصر من خلال قطار فاخر به كل وسائل الراحة والرفاهية.

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