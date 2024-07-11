إجراءات استخراج شهادة ميلاد لمولود داخل وخارج مصر والحصول عليها وانت بمنزلك

ترصد فيتو لقرائها خطوات وإجراءات استخراج شهادة ميلاد لمولود داخل وخارج مصر وطرق الحصول علي شهادة ميلاد مسن في منزله.

تلك الخدمات التي يقدمها من خلال قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتضاف لكافة الجهود وأعمال التطوير التي تقوم بها الوزارة من أجل توفير كل سبل الراحة للمواطن وتأدية خدمته بشكل حضاري.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد مولود جديد داخل مصر..



- بعد ولادة الطفل والاطمئنان على صحته في المستشفى، يقوم الأب بالتوجه إلى مكتب الصحة التابع له، خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا من تاريخ الولادة الأصلي للطفل.

- أما بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج، فيقوم الأب بالتوجه إلى القنصلية خلال مدة لا تزيد عن 90 يوما.

- وبعدها يقوم الأب أو من ينوب عنه المسؤول عن الطفل بالتوجه لتسجيل بصمة القدم الخاصة بالطفل.

- ويتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي للأب وللأم، حتى يتم تسجيل البيانات منها.

- صورتين من بطاقة الرقم القومي الخاصة بكلًا من الأم والأب.

- صورتين من قسيمة الزواج الخاصة بالأب والأم.

- لابد من تقديم الإخطار الذي قام الأب باستلامه من المستشفى بعد ولادة الأم، والذي يتضمن جميع البيانات الخاصة بالمولود.

- وفي حالة إذا كان الزوجين منفصلين، يتم تقديم الوثائق الخاصة بالطلاق، أو وثائق الوفاة حالة وفاة الأب.

الاوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد مولود خارج مصر..

- جوازي السفر أو بطاقتي الرقم القومي لكل من الأب والأم + صورة منهما.

- اثبات العلاقة الزوجية بين الأب والأم بإحدى الطرق التالية: عقد زواج مصري عقد زواج غير مصري مصدقًا عليه من وزارة خارجية البلد الصادر منها والقنصلية المصرية

طرق استخراج شهادة ميلاد لمسن بمنزله اون لاين..

الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/

- التسجيل فى الموقع.

-اختر خدمة الإنترنت للمواطنين.

- اختر "شهادة ميلاد".

- كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، والبريد الإلكترونى، وتليفون المنزل، وتليفون المحمول، والعنوان.

- اختيار نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع إلكترونيا أو أثناء الاستلام.