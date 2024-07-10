الأوراق المطلوبة لتقسيط مديونية فواتير الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تقديم تسهيلات للمواطنين الراغبين في دفع فواتير الكهرباء المتراكمة، من خلال تقسيط فواتير الكهرباء على 12 شهرا أو حتى 24 شهرا.

تلك التي نسردها بالسطور التالية:



أولا- خطوات تقسيط مديونية فاتورة الكهرباء على أقساط.

_تقديم نموذج طلب تقسيط للمديونية يجري استيفاؤه من الشركة، ويقوم صاحب العداد بملء البيانات الموجودة بداخله وتقديمه.

- الذهاب لإدارة أو هندسة الكهرباء التابع لها محل السكن، وبعدها الذهاب للموظف المختص وطلب الحصول على نموذج تقسيط الفواتير، ويتم تسليم آخر فاتورة سددها.

- في حالة عدم إصدار أي فواتير، سوف يطلب منك الموظف المختص تقديم صورة لقيمة القراءة الحالية لعداد الكهرباء، ومقارنتها بآخر قراءة.

- تقوم الإدارة بارسال موظفا لمعاينة عداد الكهرباء للتأكد من سلامة وصحة القراءة، وإصدار الفواتير السابقة.



- وبعد اصدار الفواتير المتراكمة الخاصة بالكهرباء، سيطلب من المشترك أن يدفع قيمة آخر فاتورة بالإضافة لـ 25% من قيمة الفواتير المتراكمة، وسيتم تقسيط باقي المبلغ حسب قدرة العميل.

- إذا توقف عن السداد لمدة 3 أشهر متتالية، يكون لمسؤولي الكهرباء الحق في رفع العداد وفصل التيار عن صاحب العقار.

ثانيا- المستندات المطلوبة لسداد مديونية الكهرباء على أقساط..

- إحضار بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- تقديم نموذج طلب تقسيط المديونية يجرى استيفاؤه من الشركة، وملء البيانات الموجودة به وتقديمه.

- تحضير فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

- سداد مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى، ويتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

- يتم جدولة باقي مديونية الكهرباء كحد أقصى 24 شهرًا.