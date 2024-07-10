بسبب الغيرة القاتلة، زوجة ترفع قضية طلاق للضرر بجنوب الجيزة
لجأت الزوجة شيماء.م البالغ عمرها 25 عاما إلى محكمة الأسرة في جنوب الجيزة لرفع دعوى طلاق للضرر بعد ٤ أشهر من زواجها، لإنقاذ حياتها التي تحولت لجحيم بسبب غيرة زوجها القاتلة.
في بداية الزواج، كان الزوج يعدها بحياة مثالية وأقنعها بأنها ستكون ملكة في بيتها.
لكن الأمور تغيرت بسرعة بعد الزواج، حيث بدأت المشاكل تظهر بسبب غيرته القاتلة حتي من أبناء عمومتها واصدقائها ورفضه استقبالهم بمنزله أو حتي زيارته لهم.
أسلوب الزوج السيء هذا جعلها لاتطيق العيش معه ونشبت المشاجرات بينهما خاصة بعد رفضه زيارة منزل والدها وعندما رفضت قراراته وتعنته معها بحجة حبه الشديد وغيرته عليها قام بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات لها دفعتها مسرعة لترك منزل الزوجية و التوجه لمنزل اسرتها وتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة بولاق الدكرور، ورفع دعوى طلاق للضرر ضده واستردد كافة حقوقها الشرعية منه.
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