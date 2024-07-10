القبض على مسجل خطر قتل جاره في الوراق
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل جاره خلال مشاجرة في الوراق بسبب لعب العيال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الوراق، بإجراء التحريات تبين أن المتهم عاطل ومسجل خطر، اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما، بسبب لعب العيال، مما أسفر عن مصرعه.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
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