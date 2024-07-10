الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"حماية المستهلك" يحذر من التلاعب في أسعار السلع

الدكتور إبراهيم السجيني
الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك على التجار وكافة حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة.

“حماية المستهلك" يحذر من التلاعب في أسعار السلع 

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك من التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم التنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق مزيد من الانخفاضات. 

وأشار "السجيني" إلى أن مجلس الوزراء يُتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يُمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة الرقابية المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، والتشديد على إنفاذ القانون ضد أي مخالفات يتم رصدها، فضلا عن زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق وانعكاسات ذلك علي انخفاض الأسعار. 

شكاوى جهاز حماية المستهلك 

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن أرقام تلقي شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول على الرابط التالي الخاص بخدمة تلقى الشكاوى لمستخدمى الواتس آب والهواتف الذكية.

- https://2u.pw/B1wo0Euw.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الاعلان عن الأسعار التلاعب فى الاسعار رئيس جهاز حماية المستهلك

مواد متعلقة

التموين: تحرير 2300 محضر لمخالفات المخابز وضبط 8 أطنان و750 ألف كيلو

وكيل أول وزارة التموين السابق: 7 ملايين بطاقة تموينية غير مستحقة للدعم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع "فيتو"

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف درجتك بالاسم ورقم الجلوس

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول برقم الجلوس

الحكومة: وقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيا خلال 10 أيام

انهيار تام، كواليس تحقيقات النيابة مع شيرين عبد الوهاب

منوعات

المزيد

أمر فرنسي بوقف المطر، اعرف التفاصيل

نفوق 150 حيوانًا غرقًا جراء فيضانات الهند

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 10- 07- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بعد انخفاضه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لصفقة الآثار في حزب الوفد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مكانة المتقين، تفسير الشعراوي للآية 198 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير حلم المدرس في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية