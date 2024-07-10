أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك على التجار وكافة حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة.

“حماية المستهلك" يحذر من التلاعب في أسعار السلع

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك من التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم التنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق مزيد من الانخفاضات.

وأشار "السجيني" إلى أن مجلس الوزراء يُتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يُمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة الرقابية المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، والتشديد على إنفاذ القانون ضد أي مخالفات يتم رصدها، فضلا عن زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق وانعكاسات ذلك علي انخفاض الأسعار.

شكاوى جهاز حماية المستهلك

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن أرقام تلقي شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول على الرابط التالي الخاص بخدمة تلقى الشكاوى لمستخدمى الواتس آب والهواتف الذكية.

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