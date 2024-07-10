الحكومة تكشف عن تحريك محدود وتدريجي في أسعار الوقود والكهرباء

اسعار الكهرباء والوقود، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قيمة فاتورة الدعم بالموازنة العامة الجديدة للدولة تصل إلي 636 مليار جنيه.

استمرار دعم الدولة للطبقات محدودة الدخل

ولفت “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن الدولة مستمرة في دعم الطبقات محدودة الدخل.

تحريك اسعار الوقود، فيتو

الحكومة تكشف عن تحريك أسعار الوقود

وأكد: أن تحريك أسعار الوقود سيكون محدودا وتدريجيا وسيتم مراعاة السولار نظرا لتأثيره في النقل والأسعار.

تحريك اسعار الكهرباء، فيتو

الحكومة تكشف عن تحريك أسعار الكهرباء وتوجه رسالة لمحدودي الدخل

وأضاف: بالنسبة لتحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة فلن يتحمل المواطن محدود الدخل إلا جزءا بسيطا.