الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة: وقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيا خلال 10 أيام

أزمة تخفيف أحمال
أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، فيتو

أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وقف سرقات الكهرباء ورفع معدلات تحصيل رسوم الكهرباء.

استهلاك الكهرباء الفترة الحالية 

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” إلى أن حجم استهلاك الكهرباء يصل حاليا إلى 36.9 جيجا وهذا يعد حجما كبيرا يتطلب توفير الوقود اللازم.

تخفيف أحمال الكهرباء، فيتو

توفير احتياجات الكهرباء من الوقود

وأشار إلى أنه سيكون هناك كميات كبيرة من الغاز والمازوت لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والمساهمة في انتهاء أزمة تخفيف الأحمال.

 

الكهرباء تضع اللمسات النهائية لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال.. إصدار أوامر بعدم قطع الكهرباء في عدد من المحافظات.. انتهاء العمل بالخطة الأسبوع الثالث من يوليو.. وانتظام ضخ الوقود للمحطات

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

متى ينتهي تخفيف أحمال الكهرباء؟ الحكومة تجيب

وأكد: أنه سيتم وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال 10 أيام أي مع الأسبوع الثالث من يوليو الجاري وذلك مع استلام مزيد من شحنات الغاز والمازوت التي تم التعاقد عليها واستيرادها من الخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الحكومة وقف تخفيف أحمال الكهرباء الكهرباء ازمة تخفيف احمال الكهرباء تخفيف احمال الكهرباء ازمة انقطاع الكهرباء

مواد متعلقة

بدوي: قطاع البترول ملتزم بتلبية الاحتياجات الأساسية لقطاع الكهرباء والصناعة

وزير الكهرباء: جولات تفقدية مفاجئة على شركات التوزيع لمتابعة تنفيذ التعليمات

الكهرباء تضع اللمسات النهائية لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال.. إصدار أوامر بعدم قطع الكهرباء في عدد من المحافظات.. انتهاء العمل بالخطة الأسبوع الثالث من يوليو.. وانتظام ضخ الوقود للمحطات

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع "فيتو"

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف درجتك بالاسم ورقم الجلوس

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول برقم الجلوس

الحكومة: وقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيا خلال 10 أيام

الحكومة تكشف عن تحريك محدود وتدريجي في أسعار الوقود والكهرباء

منوعات

المزيد

أمر فرنسي بوقف المطر، اعرف التفاصيل

نفوق 150 حيوانًا غرقًا جراء فيضانات الهند

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 10- 07- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بعد انخفاضه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لصفقة الآثار في حزب الوفد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مكانة المتقين، تفسير الشعراوي للآية 198 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير حلم المدرس في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية