الحكومة: وقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيا خلال 10 أيام

أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وقف سرقات الكهرباء ورفع معدلات تحصيل رسوم الكهرباء.

استهلاك الكهرباء الفترة الحالية

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” إلى أن حجم استهلاك الكهرباء يصل حاليا إلى 36.9 جيجا وهذا يعد حجما كبيرا يتطلب توفير الوقود اللازم.

تخفيف أحمال الكهرباء، فيتو

توفير احتياجات الكهرباء من الوقود

وأشار إلى أنه سيكون هناك كميات كبيرة من الغاز والمازوت لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والمساهمة في انتهاء أزمة تخفيف الأحمال.

متى ينتهي تخفيف أحمال الكهرباء؟ الحكومة تجيب

وأكد: أنه سيتم وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال 10 أيام أي مع الأسبوع الثالث من يوليو الجاري وذلك مع استلام مزيد من شحنات الغاز والمازوت التي تم التعاقد عليها واستيرادها من الخارج.