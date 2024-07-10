الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

آخر كلام، الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال بشكل نهائي (فيديو)

أزمة تخفيف أحمال
أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، فيتو
ads

أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن ما تم توفيره من تمويلات لعدم انقطاع التيار من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري وحتى نهاية الصيف يصل إلى 1.2 مليار دولار.

 

قدرة شبكة الكهرباء في مصر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": إن قدرة شبكة الكهرباء في مصر تستطيع توليد 60 ألف ميجا وات، وأزمة تخفيف الأحمال بسبب أزمة توفير الوقود.

أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، فيتو

تجربة وقف تخفيف أحمال الكهرباء أمس

ولفت: أوقفنا تخفيف أحمال الكهرباء أمس كتجربة لمعرفة كمية استهلاك الوقود وتجاوز الاستهلاك 37 ألف ميجا وات.

https://www.facebook.com/YahdothFiMasr/videos/1667071220758968

متى تنتهي أزمة تخفيف أحمال الكهرباء؟

وتابع: ملتزمون بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بداية من الأسبوع الثالث من يوليو حتى نهاية فصل الصيف مع توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
 

الحكومة: وقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيا خلال 10 أيام

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

وأكد متحدث وزارة الكهرباء: أعددنا منظومة عمل كاملة لوقف تخفيف أحمال الكهرباء بشكل نهائي بنهاية 2024.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الكهرباء شبكة الكهرباء استهلاك الكهرباء ازمة تخفيف احمال الكهرباء تخفيف احمال الكهرباء

مواد متعلقة

الحكومة: وقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيا خلال 10 أيام

الكهرباء تضع اللمسات النهائية لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال.. إصدار أوامر بعدم قطع الكهرباء في عدد من المحافظات.. انتهاء العمل بالخطة الأسبوع الثالث من يوليو.. وانتظام ضخ الوقود للمحطات

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

الأكثر قراءة

الدبلومات الفنية 2024، رابط سريع للحصول على النتيجة برقم الجلوس

الحكومة تكشف عن تحريك محدود وتدريجي في أسعار الوقود والكهرباء

بالرابط الرسمي، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات الألبان في الأسواق

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول برقم الجلوس

الحالة الصحية لـ أحمد سليمان بعد إجرائه جراحة في القلب لمدة 8 ساعات

آخر كلام، الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال بشكل نهائي (فيديو)

يورو 2024، إنجلترا تخطف فوزا قاتلا أمام هولندا وتتأهل لمواجهة إسبانيا في النهائي

منوعات

المزيد

اعتقال رجل حاول تهريب 100 أفعى في سرواله

السعودية تكشف ملامح أطول برج رياضي في العالم (صور)

الملك تشارلز يعرض دبدوبا للبيع مقابل 275 جنيها إسترلينيا

رئيس بلدية فرنسية يأمر رجال الدين بالتفرغ للدعاء لوقف المطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 10-7-2024 في السوق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلية

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 10- 07- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

حذر من حرب إقليمية شاملة.. تصريحات هامة لوزير الخارجية بشأن غزة ولبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مكانة المتقين، تفسير الشعراوي للآية 198 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير حلم المدرس في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية