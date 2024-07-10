آخر كلام، الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال بشكل نهائي (فيديو)

أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن ما تم توفيره من تمويلات لعدم انقطاع التيار من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري وحتى نهاية الصيف يصل إلى 1.2 مليار دولار.

قدرة شبكة الكهرباء في مصر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": إن قدرة شبكة الكهرباء في مصر تستطيع توليد 60 ألف ميجا وات، وأزمة تخفيف الأحمال بسبب أزمة توفير الوقود.

أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، فيتو

تجربة وقف تخفيف أحمال الكهرباء أمس

ولفت: أوقفنا تخفيف أحمال الكهرباء أمس كتجربة لمعرفة كمية استهلاك الوقود وتجاوز الاستهلاك 37 ألف ميجا وات.

https://www.facebook.com/YahdothFiMasr/videos/1667071220758968

متى تنتهي أزمة تخفيف أحمال الكهرباء؟

وتابع: ملتزمون بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بداية من الأسبوع الثالث من يوليو حتى نهاية فصل الصيف مع توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.



وأكد متحدث وزارة الكهرباء: أعددنا منظومة عمل كاملة لوقف تخفيف أحمال الكهرباء بشكل نهائي بنهاية 2024.