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رياضة

الدوري المصري، معروف حكما للزمالك والطلائع وطارق مجدي للمقاولون ومودرن سبورت

الحكم محمد معروف،
الحكم محمد معروف، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراتي غد الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي: 

مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك

مباراة المقاولون العرب ضد مودرن سبورت

جوميز يوصي برحيل 4 لاعبين عن الزمالك الصيف المقبل

من جهة أخرى، أوصى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

رحيل 3 لاعبين عن الزمالك

وعلمت فيتو أن البرتغالي أخبر إدارة الزمالك بعدم حاجته للرباعي سيف فاروق جعفر وناصر منسي ومحمد أشرف روقا ومهاب ياسر. 

وأشار المصدر إلى أن جوميز يريد ضم بدائل مميزة استعدادا للموسم الجديد حال رحيل الرباعي عن صفوف الفريق.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء غد الخميس باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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