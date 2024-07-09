جاهزية ثنائي الزمالك لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

انتظم سيف فاروق جعفر، ومحمد صلاح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك، عقب انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي الذي خضعا له في الفترة الماضية، حيث كان يعاني سيف جعفر من الإصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني محمد صلاح من إصابة في الركبة.

وشارك الثنائي، في المران بشكل كامل، والذي شمل الفقرة البدنية والتأهيلية، والحصة الخططية والتقسيمة الفنية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.