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أخبار مصر

وقف تخفيف الأحمال، انقطاع تام للكهرباء في منطقة سهل حمزة بفيصل (صور)

تخفيف أحمال الكهرباء
تخفيف أحمال الكهرباء

شهدت منطقة سهل حمزة بفيصل بمحافظ الجيزة، انقطاعا تاما للكهرباء في المنطقة في بعض الشوارع الرئيسية والجانبية، وسط حالة من الذهول بين المواطنين بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال اليوم.

تخفيف أحمال الكهرباء، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة جادة في وقف تخفيف الأحمال وانتهاء أزمة انقطاعات التيار.

السبب وراء توقف انقطاعات الكهرباء اليوم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": ما حدث اليوم بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء نوع من التجارب للوقوف على الكمية المطلوبة من الوقود للمحطات وحجم التكلفة من أجل وقف انقطاع التيار بشكل نهائي في الأسبوع الثالث من يوليو المقبل.

هل هناك موعد محدد لتحريك أسعار الكهرباء؟

ولفت إلى أنه لا يوجد موعد محدد لتحريك أسعار الكهرباء وهذا ما أوضحه وأكده رئيس الوزراء اليوم.

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