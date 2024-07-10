الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

سرايا القدس تنفذ عمليات بتل الهوى وتحقق إصابات مباشرة

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،  اليوم الأربعاء عن تفجير  3 آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية مزروعة مسبقا في حي تل الهوى بمدينة غزة.

عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 


وقالت سرايا القدس في بيانها:"قصفنا حشود قوات جيش الاحتلال المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة بقذائف الهاون وحققنا إصابات مباشرة".

و اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء بمقتل جندي من وحدة ماجلان خلال معارك في وسط قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 11 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 8 في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

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سرايا القدس تقصف مركز قيادة لجيش الاحتلال في محور نتساريم

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