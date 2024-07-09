الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

أول تعليق من حماس على مجزرة مدرسة العودة بخان يونس

خان يونس، فيتو
خان يونس، فيتو

قالت حركة حماس مساء اليوم الثلاثاء إن مجزرة مدرسة العودة بخان يونس إمعان في حرب الإبادة والمجازر التي تشنها حكومة الإرهاب الصهيونية على الشعب الفلسطيني.

ولفتت حماس: ندعو لمسيرات غضب في كل مدن العالم لإدانة المجازر ووقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

من ناحية أخرى أكدت مصادر صحية في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 60 فلسطينيا في استهدافات لجيش الاحتلال على المنطقة الوسطى بـ قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية.


مجزرتان في غزة خلال أقل من ساعتين


وأعلن الإعلام الحكومي في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على بوابة مدرسة تؤوي نازحين في عبسان بـ خان يونس إلى 29 شهيدا.
وكانت مصادر طبية بغزة، قد أعلنت، استشهاد 20 فلسطينيا جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقي خان يونس في قطاع غزة.

كذلك أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في وقت سابق من اليوم أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة بـ النصيرات أوقعت 17 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 14 طفلا وامرأة.
 

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