يورو 2024، وصلة غناء بين جماهير هولندا وإنجلترا قبل مباراة المنتخبين (فيديو)

يورو 2024، دخل مشجعو منتخب هولندا وإنجلترا في وصله غناء مع بعضهما قبل مباراة المنتخبين التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي بطولة الأمم الأوروبية " يورو 2024”.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “ إكس” مقطع فيديو لجماهير منتخب هولندا وإنجلترا أثناء الغناء سويا في شوارع مدينة دورتموند قبل مباراتهم اليوم الأربعاء، علي أرضية ملعب "سيجنال إيدونا بارك".



موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

تنطلق مباراة إنجلترا وهولندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا اليوم في يورو 2024

تذاع مباراة إنجلترا وهولندا عبر قناة beIN sports Max 1، كما تذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 2.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على سويسرا بركلات الترجيح.

بينما تأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على تركيا بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي منتخب إسبانيا في المباراة النهائية، الأحد المقبل.