حملات على المحلات والأسواق لتوافر السلع الغذائية بالزقازيق

أكد شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ضرورة المتابعة الدقيقة للأسواق وتشكيل حملات مشتركة بين كافة الاجهزة المعنية للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بالاسواق ومراقبة الأسعار لتكون في متناول الجميع.

مراقبة السلع والنظافة -قيتو

حملات مكثفة بدائرة مركز الزقازيق

وشنت الاجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات مكثفة بنطاق دائرة المركز والمرور على المحلات التجارية لمراقبة الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية ومراجعة صلاحيتها ومراقبة الأسعار.

مراقبة السلع والنظافة -قيتو

إعلان التسعيرة للمنتجات

شدد رئيس المدينة على تواجد إعلان التسعيرة للمنتجات وتوافر كافة السلع الغذائية وعدم وجود أى نقص بالسلع، مشددا على عدم التلاعب بالأسعار للتخفيف على كاهل المواطن وعدم زيادة الأعباء، ومحاسبة المخالفين لعدم التلاعب بالأسعار واستغلال المواطن.

مراقبة السلع والنظافة -قيتو

رصد دور الأجهزة التنفيذية

كما كلف رئيس مركز الزقازيق أحمد طنطاوى نائب رئيس المركز بالمتابعة المرورية لرصد دور الأجهزة التنفيذية فى متابعة لجهود المبذولة من أجل رفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات.

مراقبة السلع والنظافة -قيتو

الوحدة المحلية بالشوبك بسطة

طنطاوي توجه إلى طريق الوحدة المحلية بالشوبك بحضور فتحى عبد الله رئيس الوحدة وتم متابعة أعمال النظافة والتجميل من رفع القمامة والأتربة وإزالة كافة الإشغالات بمعاونة رجال تحسين البيئة لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والمسافرين وتم مراجعة نظافة الطريق من الجانبين.

مراقبة السلع والنظافة -قيتو