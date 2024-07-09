حملات نظافة وتجميل بشوارع الشرقية

قام روؤساء مراكز ومدن أبو حماد – ههيا - كفر صقر - أولاد صقر - القرين - صان الحجر - منشأة أبوعمر بشن حملات ومتابعات لأعمال النظافة والتجميل وصيانة أعمدة الإنارة ودهان الأرصفة وري الأشجار بمختلف الأماكن.

صلاح سالم رئيس مدينة ابوحماد

حيث تابع المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع قسم الكهرباء بالمجلس أعمال مراجعة أعمدة الإنارة ورفع نزالات أسلاك الكهرباء من على الأعمدة بمناطق شارع بورسعيد مقابل مدرسة أبوحماد الثانوية وشبكة الكهرباء وكوبري السعدية، فضلًا عن صيانة جميع الأعمدة.

تعليمات محافظ الشرقية

ياتى ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود على مدار الساعة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع والطرق العامه ونقلها للنقطة الوسيطة حفاظًا على صحة المواطنين.

رئيس مركز ومدينة ههيا

كما قام المحاسب السيد صبحى رئيس مركز ومدينة ههيا بمتابعة أعمال منظومة النظافة بالمرورعلى مبنى الحملة الميكانيكية لرئاسة المركز للإطمئنان على المعدات وسلامتها وخروجها لأداء أعمال النظافة،

المدارس التى بها امتحانات الثانوية العامة

كما توجة إلى إدارة المخلفات الصلبة والبلدية مؤكدًا على ضرورة إستمرار أعمال منظومة النظافة بنطاق دائرة مدينة ههيا وعلى الطرق الرئيسيه، مع التأكيد على الإهتمام بمحيط مواقع المدارس الجارى بها امتحانات الثانوية العامة وهى اللغات الرسمى – الشهيد عبد الفتاح - الثانوية العسكرية بنين – الزهراء الثانوية – رفاعة الطهطاوى – الجلاء ورفع مخلفات القمامة ونقلها إلى النقطة الوسيطة الكائنة بمدينة ههيا تمهيدًا لنقلها إلى المقالب العمومية المخصصة.

مركز ومدينة كفر صقر

هذا وقد شنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بقيادة المهندس صبحي الهادي رئيس المركز حملة لمتابعة أعمال النظافة اليومية والتجميل بالمدينة حيث تم رفع السفوحة من المداخل الرئيسية من اتجاه كوبري الحصاينة وقرية البوها مدخل كفر صقر

خروج السيارات لرفع القمامة

، كما تم التأكد من خروج سيارات رئاسة المركز لرفع القمامة من داخل الشوارع والعمل على رفع تجمعات القمامة والمخلفات من كافة الشوارع والمناطق للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة،

متابعة اعمال رفع القمامة

كما قام رئيس المركز بالمرور على إدارة تحسين البيئه للتأكد من سلامة معدات النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة ومتابعة أعمال رفع القمامة من النقطه الوسيطه لمتابعة ونقلها الى المقالب العمومية حرصًا علي صحة وسلامة الجميع ولخلق بيئة صحية ونظيفة، كما تم متابعة أعمال قسم الإنارة العامة بالمجلس حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بطريق القضاة التابع للوحدة المحلية بالقضاة كفر صقر.

المحاسب محمد السواح

كما تابع محمد السواح عبدالله رئيس مركز ومدينة أولاد صقر حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق العمومية والفرعية على مدار اليوم لرفع كفاءة مستوى النظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بنطاق المدينة والوحدات المحلية، حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والبيئه.

مدينة القرين

وفي سياق متصل قامت رئاســــة مــدينـــة القــــريــن بتسوية الطرق الترابية والشوارع الفرعية بالمدينة بواسطة الجليدر وبدء العمل بمنطقة كفر السيد صالح والطريق المؤدي لمنطقة بحر الهوا بالقرين

.المحاسب اشرف سالم البعبولى

وقام المحاسب أشرف سالم البعبولى رئيس مدينة صان الحجر يرافقه حمدى سكر نائب رئيس المدينة بمتابعة حملات النظافة ورفع القمامة والأتربة والسفوحه من على جانبي الطرق وتجميل مداخل المدينة ورفع وتفريغ جميع صناديق القمامة من شوارع المدينة حيث تم رفع حمولة ١٦ طن مخلفات من خلال منظومه الجمع المنزلى والشوارع

استكمال دهان البلدورات

وإستكمال أعمال دهان البلدورات وأعمدة الإنارة وتحسين الشكل الجمالى، وكذلك أعمال رش المياه في الشوارع الرئيسية والداخلية ومواصلة أعمال التجميل وقص الأشجار بالمنطقة الأثرية وأحياء المدينة و شارع البحر، فضلًا عن متابعة أعمال رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية ومنع أصحاب المحالات من إشغال الرصيف.

المحاسب محمد عبدالمنعم رمضان

كما قام المحاسب محمد عبد المنعم رمضان رئيس مدينة منشأة ابو عمر بتنفيذ الخطة الموضوعة لمكافحة ناقلات الأمراض حيث قامت السيارات المتخصصة برش مبيدات الحشرات والناموس بشوارع ومداخل المدينة وبجوار المصارف حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بمنشأة ابوعمر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ