الأربعاء 10 يوليو 2024
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ارتياح بين طلاب الثانوية العامة ببني سويف لسهولة الامتحانات (فيديو)

إرتياح بين طلاب وطالبات
إرتياح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة ببني سويف، فيتو

سادت حالة من السعادة والارتياح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024 بمحافظة بني سويف، عقب خروجهم من لجان الامتحانات في مواد «الجيولوجيا» لشعبة علمي علوم، و«الرياضة البحتة» لشعبة علمي رياضة، و«علم النفس» للشعبة الأدبية. 

امتحانات الثانوية العامة ببني سويف 2024

وتابعت "فيتو" ردود افعال واراء الطلاب والطالبات، عقب خروجهم من لجان الامتحانات بمدرسة الايمان بمدينة بني سويف، حيث اعرب الطلاب والطالبات، عن سعادتهم لسهولة الاسئلة، مؤكدين انها كانت في مستوى الطالب المتوسط. 

 

إرتياح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة ببني سويف لسهولة الامتحان

 

ومن جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم سير أعمال امتحانات الدور الأول لـ الثانوية العامة 2024/2023، ي تقدم لها 19 ألف و166طالبًا وطالبة "نظامي وخدمات ومنازل" موزعين داخل 45 لجنة على مستوى المحافظة. 
 

إرتياح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة ببني سويف لسهولة الامتحان

 

محافظ بني سويف يتابع امتحانات الثانوية العامة
وتابع محافظ بني سويف، مع هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، سير العملية الامتحانية، والذي أشار إلى متابعته ـ من خلال غرفة عمليات المديرية مع غرفة عمليات الوزارة ـ منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام الطلاب والطالبات داخل اللجان.

 

إرتياح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة ببني سويف لسهولة الامتحان

 

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على تضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات  بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات.

 

وكيل تعليم بني سويف يتابع امتحانات الثانوية العامة

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية آخرى لمتابعةسيرالامتحانات، والاطمئنان على تذليل كافة المعوقات.

 

إرتياح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة ببني سويف لسهولة الامتحان

 

وأكد، أنه تم التنبيه، على الملاحظين بضرورة التأكيد على قيام الطلاب بكتابة البيانات بدقة ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات، مشيرًا إلى توجيهات الوزارة بفتح أبواب اللجان بداية من الساعة 8.15 صباحًا، للانتهاء من كافة اجراءات التفتيش بدقة بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان،

 

إرتياح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة ببني سويف لسهولة الامتحان

 

ضوابط واجراءات امتحانات الثانوية العامة 2024

وتابع: كما تم التنبيه بالتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية والتأكيد على الملاحظين على مراجعة البيانات التي يدونها الطالب ومنع دخول الطلاب اللجان باي أجهزة إلكترونية وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية محاولة للغش وتطبيق القانون والقرارات الوزارية بحزم.

محافظ بني سويف يتابع سير لجان امتحانات الثانوية العامة

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