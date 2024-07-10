نتنياهو: مستعد لوقف إطلاق النار بشرط الحفاظ على الخطوط الحمراء لإسرائيل

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، اليوم الأربعاء، إن نتنياهو أكد للمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكجورك، خلال محادثات في القدس، التزامه باتفاق وقف إطلاق النار المحتمل، بشرط الحفاظ على الخطوط الحمراء التي تحددها إسرائيل.

هآرتس: نتنياهو عمل بشكل ممنهج على إفشال صفقة التهدئة

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عمل خلال الأشهر الماضية بشكل ممنهج على إفشال التوصل لأي صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.

نتنياهو، فيتو

نتنياهو يطلب من وزرائه مهاجم مقترح التهدئة

وقالت الصحيفة العبرية في تقريرها: "نتنياهو سرب معلومات أمنية سرية كانت تعرض خلال المشاورات مع طاقم المفاوضات".

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو كان يطلب من وزرائه مهاجمة المقترحات المطروحة للتفاوض، وتعمد كل مرة تتقدم فيها المفاوضات إصدار بيانات متشددة ضد الصفقة باسم مصدر سياسي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ