هآرتس: نتنياهو عمل بشكل ممنهج على إفشال أي صفقة لتبادل الأسرى

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عمل خلال الأشهر الماضية بشكل ممنهج على إفشال التوصل لأي صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.

نتنياهو يتعمد إفشال صفقة الأسرى مع حماس

وقالت الصحيفة العبرية في تقريرها:" نتنياهو سرب معلومات أمنية سرية كانت تعرض خلال المشاورات مع طاقم المفاوضات".

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو كان يطلب من وزرائه مهاجمة المقترحات المطروحة للتفاوض، وتعمد كل مرة تتقدم فيها المفاوضات إصدار بيانات متشددة ضد الصفقة باسم مصدر سياسي.