أيمن الصفدي: لن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تنعم به فلسطين

أعرب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن حزنه العميق للوضع الحالي في فلسطين، مؤكدًا أن السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تتولى مسئولية إدارة أرضها وشعبها بالكامل.

وأدلى الصفدي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية اليوم.

وشدد الصفدي على أن أي حديث عن إدارة أي كيانات أو مؤسسات أخرى لغزة لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، مشيرًا إلى تدمير غزة وتعرض الضفة الغربية لحروب طويلة المدى بآثار كارثية.

وأكد الوزير الصفدي أن رسالة الشعب الفلسطيني يجب أن تكون برفع الظلم وإنهاء الاحتلال، وتحقيق حقوقهم الشرعية، وإنهاء دوران الصراع. كما شدد على أن إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم تنعم فلسطين بالأمن أيضًا.

وأضاف الوزير الصفدي أن الحل الشامل يجب أن يشمل إنهاء الاحتلال وخطة عمل حقيقية لحل الدولتين، مؤكدًا أنه لا مجال للتفاوض كما كان سابقًا.

وختم الوزير الصفدي برسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن استعداد العديد من الدول العربية للعمل معها من أجل تحقيق السلام الذي لم يتحقق بدون منح الشعب الفلسطيني حقوقه.

جلسة مباحثات موسعة

ترأس وزيرا خارجية مصر والأردن جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع إكس، إن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ونظيره الأردني أيمن الصفدي، تناولا خلال جلسة المباحثات الموسعة مختلف مجالات التعاون الثنائي، والتشاور حول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة ومخاطر التصعيد في لبنان، وسوريا، وأمن البحر الأحمر.

شكيل الحكومة المصرية الجديدة

جدير بالذكر أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، استقبل نظيره الأردني أيمن الصفدي بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية.

يأتى ذلك في زيارة هي الأولى لوزارة الخارجية عقب تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.

وعقد الوزيران عقد جلسة مباحثات منفردة استعرضا خلالها أوجه التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية.