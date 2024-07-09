التليفزيون الإسرائيلي: رئيسا الموساد والشاباك سيغادران غدا لإجراء محادثات في الدوحة بشأن صفقة الرهائن

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية من التليفزيون الإسرائيلي نقلا عن مصادر ان رئيسا الموساد والشاباك سيغادران غدا لإجراء محادثات في الدوحة بشأن صفقة الرهائن.

ولفت التليفزيون الإسرائيلي إلى أن هناك رغبة حقيقية لإنجاز تقدم للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء ان هناك تقدم كبير في المفاوضات التي جرت في القاهرة خلال اليومين الماضيين.

اتفاق حول الكثير من النقاط في مفاوضات هدنة بغزة

كما أكد مصدر رفيع المستوى أن هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، مشيرا إلى استئناف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل غدا بالدوحة وفي القاهرة بعد غد.

