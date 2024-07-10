جولات مفاجئة على المحال التجارية والمخابز بالشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية بتكثيف المرور اليومي على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة ومزاولة النشاط طبقًا للقانون والالتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات التموينية والصحية..

المرور على المخابز لمتابعة نظافة أدوات الاستخدام

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز وكذلك التأكد من سلامة الموازين وجهاز صرف نقاط الخبز وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.

رؤساء المراكز والمدن

وتوجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفقة مفتشي الإدارات التموينية بنطاق كلًا من (الإبراهيمية - أبو كبير - حي أول وثان الزقازيق - صان الحجر - منشأة أبو عمر - منيا القمح - كفر صقر - ههيا - فاقوس - أبو حماد - مشتول السوق - ديرب نجم ) للمرور على الأنشطة التجارية المختلفة والمخابز لمراجعة صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي وتوافر الشهادات الصحية للعاملين حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.