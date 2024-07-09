محافظ الشرقية يتابع التزام أصحاب المحال بتوقيتات الغلق (صور)

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية التزام أصحاب المحال التجارية بتوقيتات الغلق المحددة لترشيد استهلاك الكهرباء.. وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالتوقيتات الجديدة لغلق المحال التجارية والذي تم تطبيقه بدءًا من أول يوليو والمستمر حتى 26 سبتمبر 2024.

التزام أصحاب المحال بتوقيت الغلق - فيتو

المحافظ يطمئن من المسؤولين

واطمأن المحافظ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على التزام أصحاب الأنشطة التجارية بتطبيق قرار الغلق طبقًا للمواعيد المقررة لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك للصالح العام.

التزام أصحاب المحال بتوقيت الغلق - فيتو

تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء

وأكد محافظ الشرقية تضافر الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء الخاص بغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة فضلًا عن ترشيد الكهرباء بأعمدة الإنارة العامة.

التزام أصحاب المحال بتوقيت الغلق - فيتو

التزام أصحاب المحال بتوقيت الغلق - فيتو