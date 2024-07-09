العوضى يكلف بمتابعة النظافة الشاملة في مركز الحسينية بالشرقية

قال المهندس محمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية إنه اليوم الثلاثاء الموافق 9 من يوليو قام 2024 تم تكليف هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية والمهندس ممدوح عبدالعال وإسماعيل صبيح بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز والمشرف العام على قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز.

أعمال النظافة بالحسينية -فيتو

أعمال النظافة بالحسينية -فيتو

إظهار المدينة بالشكل الجمالى المطلوب

وكلف معهم هاني فاروق رئيس المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز، وذلك لمتابعة أعمال غسيل البلدورات والأرصفة بمدينة الحسينية من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالي المطلوب وكذا متابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار من بوابة مدخل مدينة الحسينية حتي كوبري المنشية لإظهار المدينة بالشكل الجمالي للمدينة.

أعمال النظافة بالحسينية -فيتو

أعمال النظافة بالحسينية -فيتو

توجيهات المهندس المحافظ

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالتنبيه على السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومى على جميع القطاعات.

أعمال النظافة بالحسينية -فيتو

أعمال النظافة بالحسينية -فيتو

النهوض بمستوى الخدمة

وذلك للنهوض بمستوى الخدمة لصالح المواطن ومتابعة الأعمال على الطبيعة وضرورة التحرك الميداني لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل مشاكل المواطنين بصفة مستمرة حتى يشعر المواطنون بالتغيير في كافة القطاعات.

أعمال النظافة بالحسينية -فيتو

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