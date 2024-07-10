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أخبار مصر

وزير الكهرباء يناقش مع رؤساء شركات التوزيع خفض نسبة فقد التيار

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية والفنية والصيانة بالشركات على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر  وعدد من قيادات الوزارة.

ويأتي ذلك فى اطار توجيه القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع خطة شاملة ومتكاملة لتحسين جودة التغذية.

حجم الفقد في التيار الكهربائي على الشبكة 

واستعرض الدكتور محمود عصمت الموقف الفعلى داخل كل شركة بما فى ذلك إجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء  .

وأكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ونيل رضا المشتركين وان شركات التوزيع هى الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك وهى واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين وهى مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين فى شركات التوزيع، مشيرا إلى دلالة أن يكون أول اجتماع بمسئوليها.

 استثمار  الدولة في البنية التحتية للكهرباء

وأوضح الدكتور عصمت  دور شركات التوزيع المحورى والهام وضرورة تكثيف هذه الجهود  لما لذلك من ردود إيجابى متمثل في الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء بعد استثمار  الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوى  على مدار السنوات العشر الماضية

وشدد الدكتور محمود عصمت على مراجعة كافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات،وتكثيف الجهود فى التفتيش، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين، مؤكدا تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة وكذلك من قبل الوزارة للوقف على الواقع الفعلى فى كل شركة، واوضح اهمية تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار.

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