إزالة فورية للتعديات على الطرق والإعلانات المخالفة بالشرقية

تراس شعبان ابوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق الأجهزة التنفيذية وبحضور أحمد طنطاوي نائب رئيس المركز و الأجهزة المعاونة بالوحدة المحلية بالزنكلون للتصدي والإزالة الفورية لعدد 2 حالة تعد على أرض زراعية إحداهما على مساحة 100 م والأخرى 75 مترا بناحية كفر شاويش وعزبة الدولاه بناحية الزنكلون،

رئيس مركز مشتول السوق

كما قام أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق ومسئولو قسم الإشغالات بالمركز بشن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بواقع 10 إعلانات للحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

اشرف عامر رئيس مدينة ومركز منيا القمح

وقاد أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح يرافقه أيمن شهاب نائب رئيس المركز حملة مكبرة لرفع جميع الإعلانات غير المرخصة وفصل التيار الكهربائي عن الإعلانات المضيئة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

رئيس مركز ومدينة ههيا

كما قام المحاسب السيد صبحى رئيس مركز ومدينة ههيا بحملة لرفع الإشغالات من كافة الشوارع الرئيسية بالمدينة والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالإلتزام بالأماكن المحددة لهم حفاظًا على السيولة المرورية بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية.

المهندس محمد العوضى رئيس مركز الحسينية

فيما قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بتكليف نائبه ورئيس الوحدة المحلية بصان البحرية رئيس القسم الهندسي وبحضور مأمور مركز شرطة صان القبلية ورجال الشرطة، لإزالة سملات خرسانية على مساحة ١٢٠ متر خارج الحيز العمراني، وتم تسليم الأرض لمدير جمعية صان القبلية للحفاظ على الرقعة الزراعية وذلك تأكيدًا على قوة وهيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

الدكتور جلال عبدالكريم رئيس بلبيس

وانطلقت صباح اليوم حملة مكبرة بقيادة الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس لرفع الإشغالات المخالفة واشتملت الحملة علي شوارع ( بورسعيد - اتجاه شارع المحطة – السلخانة – المطافى - سعد زغلول ) للحفاظ على الإنضباط بالشارع البلبيسي.

المحاسب محمد الاباصيرى

كما قام المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس بتكليف نائبه ومسؤلى قسم الإشغالات برئاسة المركز وشرطة المرافق بالمتابعة والإشراف على تنظيم حملات رفع الإشغالات المخالفة بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة.

مركزومدينة ابو كبير

هذا وقد قام المحاسب السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير بمتابعة رفع الإشغالات من الطرق العامة والميادين بمشاركة قسم الإشغالات برئاسة المركز وشرطة المرافق والإشغالات المخالفة من شارع مصطفى كامل بمدينة ابوكبير وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى.

محمد ابوهاشم رئيس حى اول

وقام محمد أبو هاشم رئيس حي اول حملاته اليومية لرفع الإشغالات من الشوارع وفتح الطريق وتسهيل حركة سير المواطنين، وذلك باشراف أحمد عبد الفتاح نائب رئيس الحي والقوة المرافقة للحملة،

رفع كافة الصوروالاشغالات

وأسفرت الحملة عن رفع كافة صور الإشغالات من شوارع من منطقة إستاد الشرقية ومن أمام كلية الطب وأماكن متفرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

مركز ومدينة كفر صقر

كما قاد صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر حملة لرفع الإشغالات حفاظًاعلى السيولة المرورية بمختلف شوارع المدينة، كما تم رفع كافة الإشغالات بالسويقة وتنظيم الحركة وإتاحة الطريق أمام حركة المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين.

تعليمات المهندس محافظ الشرقية

وذلك كله تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بإستمرار المرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات فضلًا عن رفع الإشغالات المخالفة التي تُعيق حركة السيارات والمارة وكذلك إزالة الإعلانات المخالفة التي تشوه الصورة البصرية لشوارع المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

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