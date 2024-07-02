أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والبلطي في سوق العبور

أسعار السمك اليوم الثلاثاء، سجلت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة، تباينًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر البلطي بنحو جنيه عن سعرها السابق.

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أبرز التحركات في أسعار الأسماك بسوق الجملة

كما ارتفع سعر البياض بنحو 10 جنيهات عن سعره السابق، البوري بنحو 10 جنيهات، فيما انخفض سعر المكرونة بنحو 5 جنيهات، الكابوريا بنحو 10 جنيهات.

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر البلطي 59: 68 جنيهًا سعر البلطي الأسواني 30 : 70 جنيهًا سعر فيليه بلطي 50 : 250 جنيهًا سعر البياض 40 : 180 جنيهًا سعر مكرونة 30 : 135 جنيهًا سعر السبيط 200 : 420 جنيهًا سعر موسى 200 : 420 جنيهًا سعر الجمبري 110 : 500 جنيه سعر البوري 85 : 150 جنيهًا سعر السردين 50 : 100 جنيه سعر ماكريل مجمد 100 : 140 جنيهًا سعر الكابوريا 40 : 190 جنيهًا