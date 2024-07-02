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اقتصاد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والبلطي في سوق العبور

أسعار السمك والجمبري
أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو
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أسعار السمك اليوم الثلاثاء، سجلت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة، تباينًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر البلطي بنحو جنيه عن سعرها السابق.

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أبرز التحركات في أسعار الأسماك بسوق الجملة

كما ارتفع سعر البياض بنحو 10 جنيهات عن سعره السابق، البوري بنحو 10 جنيهات، فيما انخفض سعر المكرونة بنحو 5 جنيهات، الكابوريا بنحو 10 جنيهات.

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر البلطي59: 68 جنيهًا
سعر البلطي الأسواني30 : 70 جنيهًا
سعر فيليه بلطي50 : 250 جنيهًا
سعر البياض40 : 180 جنيهًا
سعر مكرونة30 : 135 جنيهًا
سعر السبيط200 : 420 جنيهًا
سعر موسى200 : 420 جنيهًا
سعر الجمبري110 : 500 جنيه
سعر البوري85 : 150 جنيهًا

سعر السردين

50 : 100 جنيه

سعر ماكريل مجمد

100 : 140 جنيهًا

سعر الكابوريا40 : 190 جنيهًا
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أسعار السمك اليوم، البلطي يتراجع 5 جنيهات في سوق العبور

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أسعار السمك اليوم، الماكريل يبدأ من 100 جنيه بسوق العبور

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