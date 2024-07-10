أيمن الصفدى: مصر والأردن يرفضان تهجير الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى ، إن العلاقات المصرية الأردنية بقيادة الدولتين تسير إلى الأمام وأن بلاده تقدر الجهود والدور المصرى لخدمة القضايا العربية.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية اليوم، نعمل ضمن أطر محددة لخدمة مصلحة الشعبين واستقرار المنطقة.

وأوضح أنه تم التأكيد على تطابق المواقف بين مصر والأردن بشأن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن فلسطين تعرضت لعملية قتل هى الأولى على مر التاريخ من خلال استهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات والاوضع ساءت بشكل كبير.

وأضاف: أن هناك إعاقات لإدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدًا على ضرورة خروج قوات الاحتلال من معبر رفح من الجانب الفلسطينى.

وأضاف: إسرائيل تريد تصفية وكالة الأونروا لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا على أن الأوضاع تزداد سوءا ولا يمر أسبوع دون إستهداف المدنيين.

وطالب المجتمع الدولى بوقف ما يقوم به الاحتلال الفلسطينى والذى حول غزة مقبرة للأطفال والنساء والشيوخ ومقبرة للقانون الدولى.

واستطرد: أن بلاده تعمل مع مصر والمجتمع الإقليمى والدولى لدخول المساعدات ووقف إطلاق النار.

وركز على أن مسألة التهجير مرفوض من مصر والأردن ونرفض أى مقاربة لغزة لأن غزة جزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة ولا يمكن ترك مصير المنطقة وفرض أجندتهم الدمارية فى أيدى إسرائيل لأنه يهدد أمن المنطقة والسلم الدوليين.

وأشار إلى أن ما يحدث فى الضفة الغربية يقوض عملية تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن توسع الأوضاع فى الضفة يساهم فى احتمالية حرب إقليمية شاملة.

وأشار إلى أن مصادرة الأراضى فى الضفة 2024 يوازى ما تم مصادرته خلال 30 عامًا مؤكدا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلى وزير متطرف يرفض الحياة للفلسطينيين.

وأضاف: توسع الحرب فى لبنان يساعد على توسيع الحرب فى المنطقة.

وركز على أن مصر والأردن يقفلن كنموذج للعمل العربى المشترك، كما أن مصر والأردن تعملان على استقرار سوريا وحصول الشعب السورى للعيش فى أمان.

وحذر المجتمع الدولى من التراجع فى دعم اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد أن مصر دولة كبيرة ونقدرها ولها دور كبير فى المنطقة وأن المصريين فى الأردن ضيوف أعزاء فى بلادهم الثانى بأوامر من ملك الأردن.

جلسة مباحثات موسعة

ترأس وزيرا خارجية مصر والأردن جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وقال السفير أحمد أبو زيد،المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع إكس، إن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ونظيره الأردنى أيمن الصفدى، تناولا خلال جلسة المباحثات الموسعة مختلف مجالات التعاون الثنائي، والتشاور حول القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها الحرب في قطاع غزة ومخاطر التصعيد فى لبنان، وسوريا، وأمن البحر الأحمر.

يشكيل الحكومة المصرية الجديدة

جدير بالذكر أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، استقبل نظيره الأردني أيمن الصفدي بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية.

يأتى ذلك في زيارة هي الأولى لوزارة الخارجية عقب تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات منفردة استعرضا خلالها أوجه التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية.