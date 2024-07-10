الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

وزيرا خارجية مصر والأردن يترأسان جلسة مباحثات موسعة (صور)

جلسة مباحثات موسعة
جلسة مباحثات موسعة بين مصر والأردن، فيتو

ترأس وزيرا خارجية مصر والأردن جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع إكس، إن الدكتور  بدر عبد العاطى وزير الخارجية ونظيره الأردنى أيمن الصفدى، تناولا خلال جلسة المباحثات الموسعة مختلف مجالات التعاون الثنائي، والتشاور حول القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها الحرب في قطاع غزة ومخاطر التصعيد فى لبنان، وسوريا، وأمن البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، استقبل نظيره الأردني أيمن الصفدي بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية.

يأتى ذلك في زيارة هي الأولى لوزارة الخارجية عقب تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.

وعقد الوزيران عقد جلسة مباحثات منفردة إستعرضا خلالها أوجه التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية.

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مصر والاردن بدر عبد العاطي ايمن الصفدي

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